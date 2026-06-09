La DGT da un paso más allá de la baliza V-16: llega la nueva era de la señalización conectada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La revolución tecnológica en las carreteras de España está lejos de detenerse. Tras la implantación obligatoria de la baliza V-16 prevista para enero de 2026, la Dirección General de Tráfico ha presentado su siguiente apuesta por la conectividad vial: unos dispositivos que cambiarán la forma en que se gestionan las obras y el mantenimiento en las infraestructuras del país. Esta innovación promete elevar los estándares de seguridad a niveles nunca vistos.

El organismo dirigido por Pere Navarro no se detiene en su carrera por modernizar la señalización vial. Los nuevos dispositivos IoT conectados representan la evolución natural de un sistema que ya demostró su potencial con las balizas luminosas. Pero esta vez, el objetivo no es equipar a los conductores particulares, sino profesionalizar aún más la gestión de incidencias en las vías principales y secundarias del territorio nacional.

La tecnología que está transformando las carreteras españolas no deja de sorprender a propios y extraños. Mientras otros países europeos todavía debaten la implementación de sistemas similares, España se posiciona como referente continental en materia de seguridad vial conectada. La apuesta por la digitalización del asfalto es firme y los resultados comienzan a hacerse visibles en las estadísticas de siniestralidad.

Qué son los conos inteligentes y cómo funcionan

Estos dispositivos representan la siguiente generación de señalización para obras en carreteras. A diferencia de los conos tradicionales que simplemente delimitan zonas de trabajo, los nuevos conos conectados incorporan tecnología IoT (Internet de las Cosas) que permite su comunicación directa con los sistemas centrales de tráfico. Su función principal es notificar automáticamente el inicio y la finalización de trabajos en las vías.

El sistema opera mediante la integración con el Punto de Acceso Nacional de información de tráfico y movilidad, conocido como NAP. Esta plataforma centralizada recibe la ubicación exacta de cada dispositivo desplegado en carretera, permitiendo que la información fluya en tiempo real hacia otros sistemas de navegación, aplicaciones móviles y paneles informativos en las propias vías. La precisión geográfica alcanza niveles de exactitud impensables hace apenas una década.

La tecnología incorporada en estos conos permite crear un mapa digital dinámico de todas las intervenciones activas en la red viaria española. Desde una simple operación de mantenimiento hasta grandes obras de infraestructura, todo queda registrado y comunicado instantáneamente. Los conductores podrán recibir avisos anticipados sobre trabajos en su ruta, permitiendo planificar trayectos alternativos o adaptar su velocidad con suficiente antelación.

Quién podrá utilizar esta nueva tecnología

A diferencia de la baliza V-16, cuyo uso está destinado a todos los conductores, los conos inteligentes serán de uso exclusivo para empresas especializadas. Concretamente, podrán emplearlos las compañías dedicadas a la conservación, mantenimiento y gestión de infraestructuras viarias que operan en el territorio nacional. Esta restricción garantiza un uso profesional y coordinado del sistema.

Las empresas autorizadas deberán cumplir con protocolos específicos de activación y desactivación de los dispositivos. Cada despliegue quedará registrado en el sistema central, creando un historial completo de intervenciones que permitirá a la DGT optimizar la gestión del tráfico y mejorar la planificación de futuras actuaciones. El control exhaustivo evitará falsas alarmas o señalizaciones fantasma que puedan confundir a los conductores.

Esta profesionalización del sistema responde a la necesidad de garantizar la fiabilidad de la información que reciben millones de conductores diariamente. Si cualquier usuario pudiera activar señalizaciones de obras, el sistema perdería credibilidad y efectividad. La restricción a empresas certificadas asegura que cada alerta corresponde a una intervención real y debidamente autorizada en la infraestructura vial.

El contexto de la transformación digital en las carreteras españolas

La implementación de estos conos conectados se enmarca dentro de una estrategia integral de digitalización vial impulsada por la DGT desde hace varios años. La baliza V-16, que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia en 2026, fue solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso que contempla la conectividad total de las carreteras españolas.

Según datos del propio organismo, más de 1.200 kilómetros de carreteras en España ya cuentan con algún tipo de tecnología de comunicación vehicular. La inversión en sistemas inteligentes de transporte ha superado los 150 millones de euros en los últimos tres años, situando al país en la vanguardia europea en esta materia. Los resultados preliminares indican una reducción del 18% en accidentes en zonas equipadas con tecnología conectada.

La apuesta por la conectividad no es caprichosa. Los estudios internacionales demuestran que la información anticipada sobre incidencias en carretera reduce significativamente tanto la siniestralidad como los tiempos de respuesta ante emergencias. En países como Holanda o Alemania, donde se han implementado sistemas similares, las cifras de víctimas mortales en zonas de obras han descendido hasta un 35% en apenas cinco años.