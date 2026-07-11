El error que miles de conductores cometen antes de la operación salida y que puede acabar en una avería, según un experto

Antes de emprender un viaje por carretera en la operación salida, los expertos recomiendan comprobar el estado de neumáticos, frenos, batería y niveles de líquidos para reducir el riesgo de averías y viajar con mayor seguridad.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Julio marca el inicio de una de las épocas con más desplazamientos por carretera del año. Millones de conductores se preparan para la operación salida, pero muchos lo harán con un problema que puede convertir unas vacaciones en un auténtico quebradero de cabeza: circular con el coche sin revisar.

Según el II Observatorio Midas de la Movilidad, el 55,8 % de los conductores reconoce que afrontará los viajes del verano con alguna reparación pendiente, una situación que aumenta el riesgo de sufrir averías precisamente cuando el vehículo estará sometido a mayores exigencias por el calor, las largas distancias y el exceso de carga.

El principal motivo para posponer el paso por el taller sigue siendo el económico. Un 22,7 % de los conductores admite haber retrasado una reparación por su coste, mientras que otros reconocen que simplemente no han encontrado el momento o consideran que el vehículo todavía puede aguantar unos kilómetros más.

Sin embargo, Francisco Javier Fuentes, formador de la red de talleres Midas España, lanza una advertencia clara.

«Aplazar una reparación para apurar antes de las vacaciones es una de las decisiones más caras y peligrosas que puede tomar un conductor. Lo que hoy es un ajuste sencillo puede convertirse, con calor y kilómetros, en una avería en mitad de la autovía».

Los cinco elementos que conviene revisar antes de salir

Las altas temperaturas y los trayectos largos hacen que algunos componentes trabajen al límite durante el verano.

Los especialistas recomiendan comprobar especialmente el estado de los neumáticos, los frenos y los amortiguadores, ya que soportan una mayor carga cuando el vehículo viaja con el maletero lleno o incluso con equipaje en la baca.

También es importante revisar los niveles de aceite, refrigerante, líquido de frenos y limpiaparabrisas para evitar sobrecalentamientos o fallos mecánicos durante el viaje.

El calor también castiga la batería

Aunque muchos asocian los problemas de batería al invierno, las altas temperaturas aceleran igualmente su desgaste.

Si la batería tiene más de cuatro o cinco años, conviene comprobar su estado antes de iniciar un viaje largo, especialmente si durante las vacaciones se utilizará de forma intensiva el aire acondicionado o varios dispositivos eléctricos conectados al vehículo.

Aire acondicionado e iluminación también son seguridad

Conducir durante horas con temperaturas muy elevadas incrementa la fatiga y reduce la capacidad de reacción al volante.

Por eso, los expertos recuerdan que un sistema de climatización en buen estado no solo aporta confort, sino que también mejora la seguridad durante la conducción.

Además, conviene verificar que todas las luces funcionan correctamente y que las escobillas del limpiaparabrisas mantienen una buena visibilidad, especialmente ante las frecuentes tormentas de verano.

La ITV tampoco conviene dejarla para el último momento

Los datos del estudio reflejan además que un 32,5 % de los conductores reconoce haber circulado alguna vez con la ITV caducada y que cerca de uno de cada cinco ha tenido que repetir la inspección en los dos últimos años.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar el vehículo con antelación si la inspección coincide con los meses de verano. Un mantenimiento preventivo antes de iniciar las vacaciones puede evitar averías, retrasos inesperados y gastos mucho mayores durante el viaje.