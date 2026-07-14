La DGT advierte de los efectos del calor en la carretera (más allá de la fatiga): así se transforma tu cerebro

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El calor no solo incomoda. También altera la forma en que conduce una persona y hace más probable que cometa errores en carretera. Las altas temperaturas causan, además de fatiga, otros efectos en nuestro cerebro como la reducción de reflejos y de capacidad de atención. Tres factores que elevan el riesgo de accidente, como recuerda la Dirección General de Tráfico.

El calor deteriora la atención

Cuando sube la temperatura dentro del coche, el conductor se cansa antes y tarda más en reaccionar. Según la DGT, con calor se perciben peor las señales y también aumentan los despistes y los errores al volante. En condiciones de 35 grados, se puede dejar de percibir entre el 10% y el 20% de las señales de tráfico, un dato que ayuda a entender por qué el verano exige más concentración.

Ese deterioro no es solo físico. El calor también favorece el nerviosismo y la irritabilidad, dos estados que empeoran la toma de decisiones y aumentan la agresividad al conducir. En la práctica, esto se traduce en más frenazos, más impaciencia y menos capacidad para anticipar lo que ocurre en la vía.

El vehículo también sufre

El problema no termina en el conductor. Las altas temperaturas también castigan al coche y pueden reducir su rendimiento, aumentar el consumo y afectar a elementos como la batería o el sistema de frenado. La DGT insiste en que el mantenimiento cobra todavía más importancia en verano, porque un vehículo en mal estado soporta peor el estrés térmico.

Además, el interior del habitáculo puede alcanzar niveles muy altos si el coche permanece al sol, lo que agrava la sensación de calor desde el primer minuto de viaje. Por eso conviene ventilar antes de arrancar, revisar niveles y no confiar en que el aire acondicionado compense por completo una mala preparación del vehículo.

Cómo reducir el riesgo

La prevención pasa por medidas simples y muy concretas. La DGT recomienda evitar las horas centrales del día, descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros y detenerse si aparece fatiga o somnolencia. También aconseja hidratarse con frecuencia, revisar el vehículo antes de salir y evitar que el aire golpee directamente la cara y el pecho.

En trayectos largos, estas pautas marcan la diferencia. Conducir con calor no es solo una cuestión de comodidad, sino de seguridad vial real: menos reflejos, menos atención y más errores se traducen en más riesgo de accidente. Por eso, en días de calor intenso, bajar la velocidad, planificar mejor el viaje y parar a tiempo es una decisión tan importante como ponerse el cinturón.