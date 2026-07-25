Alertan a la llamada a revisión a algunos Hyundai por un problema en los tubos de vacío que afectaría al sistema de frenado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de algunos vehículos Hyundai debido a un problema con los tubos de vacío que puede afectar a la seguridad vial.

El fabricante está remitiendo notificaciones a los usuarios de sus vehículos donde informa de que se podría haber equipado a determinados coches «con una mala disposición de los tubos de vacío, los cuales entrarían en tensión y debido a las vibraciones podrían presentar una fractura».

Esta incidencia, añade la compañía, «podría llegar a provocar una baja sensación de frenado y dureza del pedal de freno». Debido a esto, Hyundai señala que «es necesario aplicar una mejora en el sistema del servofreno».

Para obtener más información, los usuarios pueden solicitar cita en uno de los talleres autorizados por Hyundai o llamar al teléfono de atención al cliente 900 622 110. La compañía pide que se presente la carta de aviso enviada por Hyundai a la hora de dejar el coche en la revisión.

En la carta de aviso se informa de que esta llamada a revisión del vehículo no tendrá ningún coste para los afectados. Los trabajos para la mejora del sistema del servofreno tienen una duración aproximada, según la compañía, de dos horas en la mayoría de los casos.