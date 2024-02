Tensión en la Junta de Fiscales por un ponente que pide exculpar a Puigdemont

Publicado por COLPISA Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Va a ser un debate intenso el de la Junta de los fiscales que forman la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo. Entre los quince miembros del órgano -según fuentes del mismo- hay opiniones enfrentadas sobre si hacer suyo o no el informe elaborador por el ponente Álvaro Redondo en el que se aboga por no solo no acusar a Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic, sino también por enviar esta causa a la justicia ordinaria al considerar que los incidentes de otoño de 2019 en protesta por la sentencia del procés fueron simples desórdenes públicos agravados y daños y no un delito de terrorismo.

La junta se reúne hoy a las 10 de la mañana con un ambiente enrarecido. Diversas fuentes aseguran que Redondo elaboró un primer borrador en el que argumentaba justamente lo contrario del texto que finalmente ha llegado a la junta. O sea, defender que el Tribunal Supremo -tal y como pide el instructor de Tsunami en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón- se haga cargo de este sumario, al entender que hay indicios para seguir investigando la vinculación de dos aforados, el propio Puigdemont y del diputado de ERC Ruben Wagensberg, con esta plataforma que sí habría cometido actos de carácter terrorismo.

El propio Redondo admitió este lunes a través de un comunicado que, efectivamente, elaboró el 24 de enero «un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal».