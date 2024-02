Derrumbe de un edificio en Badalona

Publicado por AGENCIAS Barcelona Verificado por Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencias tratan de localizar a tres vecinos del edificio de planta baja y cinco pisos, con 20 viviendas, cuyo interior se ha derrumbado este martes en el número 9 de la calle Canigó de Badalona (Barcelona), aunque ello no quiere decir que se encuentren bajo los escombros. El subinspector Josep Manel Escudero, jefe de intervención del servicio de derrumbe de Badalona, ha informado que, hasta ahora, no han logrado localizar a tres de los vecinos del edificio que se ha derrumbado tras colapsar el forjado de la cubierta del ático, pero que en estos momentos no se puede confirmar que haya víctimas mortales y que las tareas de desescombro pueden durar hasta 24 horas. Los bomberos han desalojado también los edificios contiguos.