El PP cierra filas con Feijóo y espera que su «giro» no le penalice el 18-F

Publicado por María Eugenia Alonso León Verificado por Creado: Actualizado:

El PP cerró este lunes filas en torno a Alberto Núñez Feijóo a solo una semana de las elecciones gallegas ante el reconocimiento este fin de semana de que durante «24 horas» estudió las posibilidades de la amnistía exigida por Junts a cambio de su investidura y de la insinuación de que estaría dispuesto a conceder un indulto con condiciones a Carles Puigdemont dentro de un plan de reconciliación para Cataluña.

Un enredo que alteró el guion de la contienda y que dejó perplejos a muchos dirigentes populares a los que todavía hoy les cuesta salir de su asombro. Pero si fue «una voladura controlada», como creen algunos, por el temor a que los independentistas pudieran tirar de la manta y desvelaran información delicada sobre sus negociaciones estivales, o una «torpeza absoluta», como piensan otros, ya da igual.

La consigna ahora es taponar las vías de agua y reconducir la campaña a seis días de que se abran las urnas, en las que el partido conservador y su líder parece que arriesgan todo y en la que cualquier error puede costarles la mayoría absoluta. «Ojo Galicia, que nos jugamos mucho», avisó Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña fue la primera en echar un capote a Feijóo al sugerir que la polémica busca desestabilizar al PP antes del 18-F, pese a que fueron fuentes de alto nivel de la formación quienes destaparon la caja de los truenos, y dar un «balón de oxígeno» al PSOE y a Vox que «se agarran a un clavo ardiendo».

Ayuso no se salió de la línea argumental de Génova y aseguró, en una entrevista en Telecinco, que ella no ha visto ese «giro» que atribuyen al líder nacional del PP sobre la amnistía o un eventual indulto al exmandatario catalán. Es más, se aferró a las declaraciones públicas que efectuó Feijóo este domingo desde Ferrol. «Le escuché decir exactamente lo mismo (de siempre): no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del Poder Judicial y a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán», aseveró. Aunque quiso también dejar claro que «lo que hemos visto en Cataluña es imperdonable» y que ella, con Junts, «no iría ni a la vuelta de la esquina», por lo que no se plantea medidas de gracia ni con condiciones.

Una posición inamovible A la líder madrileña se sumó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien tampoco tiene «ningún tipo de género de duda» sobre los planes del PP y de su líder con respecto al soberanismo catalán. El mandatario andaluz aseguró que si Feijóo hubiera querido la amnistía y el indulto, «sería presidente del Gobierno de España ahora» porque es lo que siempre ha puesto Junts encima de la mesa a cambio de los votos de sus siete diputados en el Congreso. «Y el señor Feijóo -recalcó- se ha negado rotundamente a ello siempre». Reflexión que hizo suya también su homólogo valenciano, Carlos Mazón, para quien el PP no se ha movido de posición «en ningún momento. «Es la de siempre», afirmó a preguntas de los periodistas.