ERC torpedea el intento de Feijóo de enterrar ya su enredo con el indulto

maría eugenia alonso León

Galicia, Galicia y Galicia. A cuatro días de que las urnas en esta comunidad se abran, el PP aprieta los dientes y trata de centrarse en la campaña electoral mientras amaina la tormenta política en torno al supuesto giro de Alberto Núñez Feijóo en sus relaciones con el independentismo catalán. El triunfo sigue en el horizonte pero los fallos pesan. El PSOE lo sabe y trata de hurgar en la herida de cara al sprint final para tratar de reconducir su perspectiva electoral. Los socialistas consideran que el viraje puede poner en peligro el liderazgo del jefe de la oposición y la mayoría absoluta del PP por más que los populares insistan en que están «tranquilos» y que su postura respecto a la viabilidad de una amnistía del ‘procés’ -que llegaron a estudiar «durante 24 horas» como reconoció este sábado el propio Feijóo- o un posible indulto condicionado a Carles Puigdemont no ha variado «ni un milímetro».

En el partido conservador consideran que Galicia, donde Feijóo gobernó durante catorce años ininterrumpidos hasta que decidió dar el salto a la capital, es un ecosistema donde los temas de política nacional no calan tan hondo como en Madrid o en Andalucía. «La gente allí no vota pensando en Puigdemont», arguyen en las filas populares, confiados en encauzar de nuevo la contienda y revalidar el domingo el Gobierno de la Xunta por más que la oposición use la amnistía como arma arrojadiza.

La presidenta madrileña, una de las primeras voces del PP en cerrar filas con Feijóo tras la crisis, volvió este martes a echar un capote a su jefe de filas al minimizar el contenido de las conversaciones que Esquerra dice haber mantenido con los conservadores ante la investidura del líder del PP. Fue Marta Rovira la que en una entrevista en la Cadena Ser afirmó que la formación conservadora se dirigió a ellos en agosto para lograr sus votos. Aseguró que fue el diputado Carlos Floriano quien habló con la diputada republicana Teresa Jordà para proponerles la negociación. Un contacto «informal y coloquial» que Génova circunscribe a su parlamentario a título personal, ya que «nunca», insisten, han establecido «el más mínimo contacto con ERC para buscar su apoyo a una investidura».