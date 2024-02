Detienen al exasesor de Ábalos por corrupción

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Koldo García, exasesor del exministro socialista y actual diputado de este partido José Luis Ábalos, y al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, en una operación por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ambosestán investigados como socios de una red que en los meses más duros de la pandemia cobró comisiones por adjudicaciones fraudulentas de mascarillas para algunas administraciones, perjudicadas por esa trama.

Entre ellas estarían los ministerios de Transportes y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, entre otros. Dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y la Fiscalía Anticorrupción, la operación se ha saldado de momento con 20 detenidos y 26 registros, aunque algunos de los arrestados, como la mujer de Koldo Garcñia, han sido puestos en libertad.

Cuando los agentes han acudido al registro de la vivienda de alguno de los implicados, se han encontrado la caja fuerte abierta, sin papeles, por lo que no se descarta algún «chivatazo»

La Fiscalía, según ha informado este miércoles en una nota de prensa, investiga «presuntos hechos delictivos» asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, que podrían haberse cometido en la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.

Una operación que se ha desarrollado en diversas provincias de España. Concretamente en Alicante fue detenido este martes Koldo García. Las fuentes han indicado que el exasesor del que fuera ministro de Transportes durante la pandemia habría realizado tareas de intermediación entre empresas y administraciones y, presuntamente, habría cobrado comisiones irregulares por ello. Tanto él como otros cuatro detenidos pasarán este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional.

Ábalos, «estupefacto»

Mientras, Ábalos se ha declarado «estupefacto» tras la detención de su exasesor. «Todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo que siempre ocurre. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas», ha añadido el diputado socialista, quien ha asegurado estar tranquilo en lo que a él respecta. En declaraciones a los medios en el Congreso, Ábalos ha señalado que no acababa de entender la participación de su exasesor en este asunto. «Yo no me tengo que desvincular, me tienen que vincular, mejor dicho», ha agregado, antes de señalar que espera tener más datos porque «huelen estas cosas».