La teniente fiscal del Supremo se opone a juzgar a Puigdemont por terrorismo

Publicado por EP Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha presentado este jueves el informe final en el que se opone a que en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ se investigue por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del ‘procés’.

En su informe pide que se devuelva a la Audiencia Nacional (AN) la causa al considerar que en este momento no hay indicios suficientes de criminalidad contra Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg.

Para Sánchez-Conde, a día de hoy no existen indicios como para afirmar que Puigdemont participase en la fundación o planificación de las acciones de ‘Tsunami Democràtic’ y considera que el juez que instruye el caso en la AN, Manuel García Castellón, «se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica» al pedir al Supremo que lo investigue. «El examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal», indica.

A su juicio, ninguno de los hechos que se señalan como indicios por el juez apuntan de manera razonable a la participación del expresidente catalán, «pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención». En este sentido, rebate el argumento del juez de que los mensajes que se hicieron llegar a Puigdemont sobre la constitución de la plataforma independentista le sitúen como líder de la organización.

Sostiene que tal extremo «puede ser interpretado, con naturalidad, como relevante indicador de la ajenidad del mismo en la constitución de ‘Tsunami’ y la campaña que la misma iba a realizar, por cuanto, de haber participado en su constitución, no habría necesidad de hacerle llegar información al respecto». «De esta captura de pantalla se infiere que Puigdemont no lideraba ni era integrante de la supuesta organización ‘Tsunami Democràtic’.