Sánchez celebra cien días con el caso Koldo y la continuidad de Ábalos sobre la mesa

Desde Podemos Belarra exige la dimisión de Ábalos y dice que la corrupción es la seña de identidad del bipartidismo

El caso Koldo y la continuidad de José Luis Ábalos como diputado del PSOE tras la detención de su exasesor Koldo García por una presunta trama corrupta de cobro de comisiones ilegales presionan al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando su nuevo Gobierno cumple cien días.

El caso que investiga una supuesta trama de comisiones en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el PSOE durante la pandemia ha estallado, además, días después de que el PSOE lograse su peor resultado histórico en Galicia y en la precampaña de las elecciones vascas del 21 de abril.

La polémica, que ha conllevado presión a los socialistas desde la derecha y también desde la izquierda, se ha colado este domingo en la presentación del candidato del PSE-EE, Eneko Andueza.

Los argumentos de Ábalos

Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, no ha renunciado a su acta, como le pide el PP, y en una entrevista con La Sexta ha dicho no sentirse aludido al defender Sánchez la lucha contra la corrupción «caiga quien caiga» y reivindicar que «quien la hace la paga». Ha sostenido además que de haber continuado como ministro sí habría dimitido, mientras ha rechazado marcharse ahora porque no está acusado ni investigado. Solo está dispuesto a renunciar dentro de una estrategia que busque «ejemplarizar la vida pública», pero no para dar un «tributo a la derecha» que -ha avisado- busca cobrarse una pieza mayor.

Críticas desde derecha e izquierda

En el PP interpretan la entrevista de Ábalos como una «extorsión» y una amenaza a Sánchez. Así lo ha señalado este domingo la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, que en un acto en Guadalajara ha sostenido que el exministro le advirtió al presidente de que «por él llegó al Gobierno y que por él puede salir del Gobierno».

El partido de Alberto Núñez Feijóo exige que Sánchez aclare por qué no pide el acta de Ábalos, desde cuándo conocía los hechos del caso Koldo y cómo los investigó. Vox ha atacado al PSOE a través de X, donde la cuenta oficial de este partido ha llamado a echar «a los corruptos socialistas de la poltrona», denunciando que «impulsan la destrucción de España» o que «se llenaron los bolsillos cuando los españoles peor lo estaban pasando».

Las críticas llegan también desde la izquierda. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha evitado pedir la renuncia de Ábalos, con el que compartió Consejo de Ministros, mientras ha denunciado que «todas las prácticas corruptas son una de las señas de identidad del bipartidismo». Argumenta el partido morado que hasta su irrupción en España regía una «ley de la ‘omertà’» (ley del silencio) por la que PSOE y PP «se tapaban entre ellos para poder seguir robando el dinero de todos y de todas» y que ahora ya no pasa y debe haber «tolerancia cero hacia cualquier práctica corrupta».

La fórmula de la «tolerancia cero» ha sido la empleada por la portavoz del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, para defender este domingo que su formación es «implacable» con los corruptos, «sean quienes sean y vengan de donde vengan». La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha intervenido en Barakaldo (Bizkaia) en la presentación del candidato del PSE-EE a las elecciones vascas, donde ha acusado a la derecha de querer construir una «tormenta» de mentiras y ruido contra el PSOE, al tiempo que ha rechazado lecciones por parte del Partido Popular.

El PSOE se compromete a colaborar con la Justicia y recalca: «Nosotros nunca vamos a tener que destruir a martillazos los ordenadores, ni a generar tramas de espionaje para espiar a nuestros adversarios políticos». También se han escuchado otras voces socialistas. El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha defendido que la Ejecutiva Federal del PSOE ha sido clara y ha recalcado que los socialistas no pueden ser «iguales que aquellos que, en un periodo tan difícil como fue la pandemia, hicieron negocio». El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exhortado a la dirección del PSOE a «responder en proporción» al daño que inflige en las siglas el caso Koldo para preservar la imagen y la limpieza del Gobierno y del PSOE.