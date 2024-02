Feijóo tira ya por elevación contra Pedro Sánchez: «Usted lo tapó»

Publicado por Colpisa Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La corrupción y el «y tú más» irrumpieron este miércoles en el Congreso en una sesión de control al Gobierno marcada a fuego por el llamado ‘caso Koldo’ y en la que la ley de amnistía parecía haber pasado de moda. Alberto Núñez Feijóo, que ha visto un filón político acusó directamente a Pedro Sánchez de «tapar» la trama al considerarle conocedor de la misma. «Usted lo sabía», señaló. La reacción del presidente a este intento de implicación fue desgranar escándalos que afectaron al PP en el pasado. El propio Ábalos, protagonista a su pesar, no se encontraba en la Cámara baja cuando Feijóo inició su intervención con un «sin rodeos», antes de insistir en que el líder socialista «sabía» de esta presunta trama, «al menos desde hacía más de tres años» y advertirle de que «su secretario de Organización (en referencia a Ábalos) no le servirá de cortafuegos». De hecho, señaló que el presidente del Gobierno «cesó» a Ábalos en julio de 2021 por «lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio» pero «a la vez lo aforó por lo que sabía que pasaba en su partido». El presidente del PP fue un paso más allá en su intento de salpicar a la cúpula socialista y preguntó a Sánchez por qué ha exigido el acta de diputado a Ábalos y «expulsarlo», «pero no al señor Santos Cerdán. Según el relato, esa corrupción «surgió en la cabeza del PSOE», se instaló «en el corazón del Gobierno» y constituyó la «partida de nacimiento de su carrera política», afirmó.