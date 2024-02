El juez del ‘caso Koldo’ cree que en la trama tenían un «pase especial» en el ministerio de Ábalos

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El juez que investiga el caso Koldo cree que el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, tenía «un pase especial» en el Ministerio de Transportes que dirigía el socialista José Luis Ábalos y de hecho supo de antemano que este departamento necesitaba adquirir material sanitario al inicio de la pandemia.

Así se desprende de las intervenciones telefónicas de la causa sobre supuestas comisiones ilegales en contratos públicos para combatir la pandemia en la que está implicado Koldo García, exasesor de Ábalos, que ha sido suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE tras no dejar su escaño.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que está a cargo de las pesquisas, realiza esa afirmación sobre Aldama en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que da también cuenta de la «relación personal» entre este empresario y Koldo García, de la que el presidente del Zamora «podría haberse prevalido» en el marco de los contratos investigados.

Se ha detectado también una «vinculación directa» de ambos «con motivo de los contratos investigados», como muestra una llamada en la que Koldo García indicó que «Aldama le resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer» lo que él «necesitaba de fuera», en alusión al transporte de las mascarillas.

Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto son, según la Fiscalía, los «responsables de hecho» de los contratos de material sanitario adjudicados por 54 millones de euros a la mercantil Soluciones de Gestión, por los que el primero obtuvo, según la investigación, un beneficio de 5,5 millones de euros, y el segundo de 9,6.

El juez alude en su auto a la relación que ambos tenían con el exasesor y persona de confianza de Ábalos y cree que la investigación apunta a «la posible entrega de dinero» de Aldama a Koldo García a través del empresario Cueto.

Este último ha comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional y, por el momento, es el único de los investigados que ha accedido a declarar, aunque sólo ante su abogado. Y lo ha hecho fuentes jurídicas, para defender una operación en la que —ha dicho— no buscaba aprovecharse, sino que se fraguó a un precio justo y la llevó a cabo con la intención de ayudar a los españoles. El juez le ha prohibido salir del país sin autorización. Según la investigación, Koldo García, que habría mediado en las adjudicaciones, tendría constancia de «la ganancia obtenida» por Cueto con la «adjudicación de los contratos investigados», pese a que no era titular real de Soluciones de Gestión, aunque la Fiscalía no tiene duda de que era quien realmente controlaba esta mercantil.

«Lo hablo con el Ministerio»

El juez menciona también un correo electrónico en el que Aldama daba una instrucción a otro empresario investigado, Iñigo Rotaeche: «por cierto, dile que tiene que tocar el precio a la baja, que lo hablo con el Ministerio».

En dicho correo figuraba en copia tanto Juan Carlos Cueto como la cuenta «oficial» del Ministerio de Transportes que tenía Koldo García en calidad de cargo público de este departamento, y pertenecía a una conversación donde se ultimaba un calendario de vuelos, según explica el auto.

En este sentido, el grupo turístico Globalia ha admitido que contrató a la empresa de Víctor Aldama, socio de Koldo García, en septiembre de 2019 como asesor externo.