Page critica la ley

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que la Ley de Amnistía es «una mala ley». «El delincuente no puede exigir que se considere que la democracia española es un sistema opresor», ha sentenciado. García-Page ha dicho ser «incapaz» de sentirse orgulloso de lo que ha considerado como «un chantaje». «Gobernar es poder cumplir, hacer lo contrario no lo llamaría yo gobernar», ha agregado. «Este es un país que tiene una Constitución y un metabolismo enormemente generoso, incluso, con quien le insulta, le increpa, le zarandea y los que quieren acabar con nuestro modelo de vida. De manera que no podemos hacer pasar lo que ha pasado desde el 78 para acá como un fracaso», ha sostenido. Bajo su punto de vista, un fracaso sería considerar que España tiene un ordenamiento represor. «Lo pueden decir incluso en una ley», ha dicho, que le parece «mala» cuando «se parte de una premisa tan falsa como que el delincuente exige que el propio país se reconozca a sí mismo como un problema.