El Congreso aprueba investigar la compra de mascarillas tras otra bronca

El debate para la aprobación en el Congreso de una comisión de investigación que indague sobre las compras sanitarias que todas las administraciones públicas realizaron durante la pandemia se convirtió ayer en un ‘y tú más’ a cuenta de la corrupción de la que se acusan entre sí PSOE y PP. Esta comisión, que sale aprobada pese a la abstención del PP y el voto en contra de Vox, se suma a la del Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta y a la que los socialistas votaron a favor, está sí centrada en exclusiva el ‘caso Koldo’. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo justifica su abstención en que la investigación parlamentaria no puede darse de forma neutral en una cámara presidida por Francina Armengol, quien como presidenta de Baleares compró a la ‘trama Koldo’ mascarillas defectuosas por valor de 3,4 millones de euros. La diputada del PP, Macarena Montesinos lanzó sospechas de corrupción contra la vicepresidenta primera María Jesús Montero, contra los ministros Fernando Grande Marlaska, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente; además de señalar a los extitulares de cartera José Luis Ábalos y Salvador Illa. Pero con quien más tiempo se detuvo la oradora del PP fue con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez y a la que ya este miércoles el propio Feijóo amenazó con llamar a declarar en el Senado en el caso de que no se convoquen elecciones anticipadas. Según Montesinos, los supuestos contactos de Gómez con Globalia, empresa que recibió un rescate público durante la pandemia, suponen «bienes gananciales encubiertos». Es decir, que el jefe del Ejecutivo se habría lucrado gracias a los contactos empresariales de su mujer. Esta acusación del PP choca con la Oficina de Conflictos de Intereses que inadmitió la denuncia elevada por los populares sobre una presunta connivencia de Goméz y la familia propietaria de Air Europa para reflotar esta compañía aérea. El PSOE, que remarcó que la investigación debe afectar a todas las administraciones públicas —Gobierno central, comunidades autónomas y municipios—, esgrimió los supuestos delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. «Que los sinvergüenzas no se vuelvan a colar por la puerta de atrás ni nadie les abra la puerta», señaló la portavoz nacional de los socialistas Esther Peña. «Feijóo —añadió la dirigente del PSOE— no tiene valor para exigir la dimisión de Ayuso».

Desde Ferraz se mantiene la consigna de contrarrestar el ‘caso Koldo’ al contraataque, por mucho que la crispación vaya a más. Y dentro de esta estrategia el principal objetivo es la presidenta de la Comunidad de Madrid.