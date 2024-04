El PP exige a Marlaska que aclare si borró a Otegi un informe sobre un crimen de ETA

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aclaren si se han borrado las alusiones al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en investigaciones sobre crímenes de ETA.

El PP ha pedido la comparecencia urgente de ambos en el Congreso a raíz de dos informaciones de El Mundo que aseguran que la Fiscalía ha archivado la posible implicación de Otegi en el asesinato de Luis María Hergueta y que el nombre del dirigente abertzale no se habría recogido en un informe de la Guardia Civil sobre el asesinato de Juan de Dios Doval, pese a que dos miembros de ETA-pm le habrían apuntado que él dio directrices.

Junto a las comparecencias, el PP ha registrado preguntas por escrito al Gobierno, acerca de si algún miembro del Ejecutivo ordenó eliminar referencias expresas a Otegi, si el Gobierno ve aceptables las interferencias políticas o si cree que «moralmente aceptable que sea socio preferente del Gobierno una formación política cuyo líder ha sido condenado por pertenencia a banda terrorista». En rueda de prensa, la número dos de Alberto Núñez Feijóo ha defendido que no puede pasar el día de ayer sin que haya explicaciones porque en «esclarecer atentados terroristas sin resolver no caben cambalaches, no puede formar parte de acuerdos con dirigentes políticos y si afecta a Otegi se deben seguir las investigaciones».

Los votos de Bildu

«Que Pedro Sánchez necesite votos de Bildu no puede pasar por que lo que afecte a Otegi sea borrado de las investigaciones», ha recalcado Gamarra. Además, ha subrayado que el PP defiende que la autoría de un delito de terrorismo no se limita al que dispara, sino que hay que extenderla a quien da instrucciones o ha formado parte de las instrucciones, una postura que su partido defiende también en la Audiencia Nacional y sobre la que no va a permitir, ha recalcado, pasos atrás del Gobierno. El PP ha insistido en reclamar que se prohíban en España los homenajes a terroristas en España y poder acabar así con los llamados Ongi Etorri a presos de ETA, como también pide una directiva en el Parlamento Europeo que se encuentra en fase de tramitación.

Por otro lado, el candidato del PNV a lehendakari y cabeza de lista por Vizcaya, Imanol Pradales, ha realizado un llamamiento a reflexionar ya que el próximo 21 de abril «puede estar en riesgo nuestro bienestar y calidad de vida». Asimismo, ha pedido empleos calidad para los jóvenes y ha realizado un llamamiento a la empresa vasca para que «se tome muy en serio cuidar a la cantera»

En una entrevista en Radio Popular, recogida por Europa Press, el aspirante jeltzale se ha referido así a la celebración el próximo día 21 de las elecciones autonómicas vascas.