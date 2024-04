El ‘no’ del Congreso a frenar la amnistía agudiza el choque con el Senado

Publicado por Javier Arias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La Mesa del Congreso de los Diputados rechazó ayer la petición del Senado -donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta- de anular la tramitación de la ley de amnistía. La mayoría de PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara Baja se escuda en el informe del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, el cual tilda de «improcedente» el requerimiento que desde el Senado se aprobó la semana pasada y defiende la manera de proceder en la tramitación de la norma que supondrá el olvido legal del ‘procès’.

«Es una deslealtad institucional sin precedentes», aseguraba tras la reunión de la Mesa Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y diputado socialista, quien defendió que «todo» lo que ha hecho su grupo parlamentario «tiene presunción de constitucionalidad».

El PP, por su parte, cargaba contra Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, por no haber llevado esa decisión a un pleno extraordinario. «Hoy ha incurrido en un fraude de procedimiento muy grave al impedir que el pleno se posicione sobre el requerimiento del Senado para retirar la ley de amnistía», decía en ‘X’ Miguel Tellado, portavoz parlamentario de los populares.

Fuentes de los de Alberto Núñez Feijóo denuncian que la Mesa del Congreso se extralimitó y que no tendría que haber sometido el conflicto de competencias a la votación en ese órgano -compuesto por nueve miembros: tres socialistas, dos de Sumar y cuatro del PP-. «La mayoría de la Mesa no puede sustituir a la mayoría del pleno», denunciaban apelando al artículo 129 del Reglamento del Congreso. Los de Génova 13, además, no confirman todavía si llevará o no al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias que han puesto encima de la mesa.