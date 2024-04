Bolaños defiende pactar con Bildu y el PP replica que ahora el PSOE "ya va sin careta y los abertzales, sin capuchas"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles los acuerdos del Gobierno con Bildu, pese a sus diferencias ideológicas, y lo ha hecho ante los reproches del PP cuyo portavoz, Miguel Tellado, ha proclamado que desde las elecciones vascas del domingo, en las que la coalición aberzale empató a escaños con el PNV, el PSOE "ya va sin careta y los de Bildu, sin pasamontañas".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Tellado ha mostrado una foto del presidente, Pedro Sánchez, con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, para censurar el "pacto de la vergüenza" entre el PSOE y la coalición abertzale, y la ha colocado junto a otra imagen en la que se veía a Aizpurua con dos personas encapuchadas. "Es la misma protagonista", ha enfatizado el portavoz 'popular'.

"Han dicho que no apoyarán a Bildu para gobernar Euskadi ¿puede asegurar que el Gobierno de España no va a seguir apoyándose en un partido que no es capaz de condenar el terrorismo de ETA?", ha preguntado a Bolaños, aunque él mismo se ha contestado recalcando que Sánchez ya ha dejado claro que seguirán yendo "de la mano" de los de Arnaldo Otegi.

"Los demócratas sienten naúseas"

Tellado ha remarcado que cuando el PSOE pactó con Bildu la investidura de Sánchez, la coalición abertzale ya había llevado asesinos en sus listas, hacía homenajes a etarras y se negaba a llamar a ETA banda terrorista. Por eso cree que los socialistas hicieron un "paripé" en la campaña vasca intentándose separar de Bildu después de que su candidato, Pello Otxandiano, se negara a llamar terroristas a los etarras.

"Son ustedes una vergüenza para todo el país. Los demócratas sienten nauseas de ver en qué se ha convertido su partido. Desde el domingo el PSOE va sin careta y los de Bildu ya van sin pasamontañas. Allá ustedes", ha avisado.

Bolaños ha explicado a Tellado que España "son 48 millones personas que piensan y votan diferente" y que están representadas legítimamente por todas las personas que ocupan un escaño en el Congreso. "Tenemos que hablar entre nosotros y llegar a acuerdos, incluso cuando no pensamos de la misma manera. ¿O es que ustedes piensan como Vox, quieren ilegalizar partidos y creen que la violencia de género es un divorcio duro, a que no?", le ha soltado a Tellado.

El ministro ha insistido en que, pese al "verbo sutil" de un portavoz que "acaricia la inteligencia", el PP no logra más apoyos que los de la ultraderecha y ha reivindicado que el PSOE siempre ha estado "en el lado correcto de la historia": luchando contra la dictadura franquista y contra el terrorismo porque, ha enfatizado, "la democracia ganó" a ETA "gracias también a un enorme protagonismo del PSOE y con un lehendakari socialista". "Por mucho lodo que echen ustedes encima no lo podrán evitar", ha aseverado.

Bolaños también ha contestado a una pregunta de la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán que le ha preguntado por los planes del Gobierno. El ministro ha echado mano del Plan Normativo para este año que prevé "casi 200 iniciativas para seguir transformando el país y ampliando derechos".

"Está colgado en la página web (de Moncloa), no como las declaraciones de bienes de su grupo parlamentario", ha deslizado Bolaños, lo que ha llevado a su interlocutora a aconsejarle que "ahorre la chulería" cuando hable con Vox.

Vox critica el fiochaje de Broncano

Millán le ha echado en cara los 270 millones de euros que va a invertir el Gobierno en publicidad institucional y ha desgranado varias medidas en materia de sanidad, dependencia, ayuda a las familias o agricultura que, a su juicio, se podrían poner en marcha con los 28 millones de euros que, según ha dicho, se va gastar RTVE en el fichaje de un "humorista complaciente y servil con el PSOE", en referencia a David Broncano, al que ha llamado "palmero" del Gobierno.

"Para resistencia la suya encalomado a ese escaño, al precio que sea, y la de todos los españoles que ven atónitos cómo ustedes han hecho del despilfarro y del saqueo su forma de hacer política", ha incidido.

El ministro ha replicado recriminando a Vox que se erija en representante de la "España que madruga" cuando su líder, Santiago Abascal, "madruga, hace la pregunta (a Sánchez) y se vuelve a la cama porque no sigue la sesión de control".

También ha dicho comprender que a Vox no le guste el plan normativo del Gobierno porque servirá para avanzar en derechos y ellos "son más de retrocesos" para las víctimas de violencia de género y también de las dictadura. "Son capaces de usar una palabra tan bella como concordia para hacer leyes que lo único que hacen es blanquear la dictadura y lo hacen de la mano del PP". "Ustedes gobiernan los designios del PP, pero son incapaces de gobernar para el avance", ha concluido.