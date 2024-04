Núñez-Feijóo reclama a Pedro Sánchez que «no traslade sus problemas a todos los españoles»

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, subió ayer el tono contra Pedro Sánchez, al que acusó de creerse impune «ante todo y ante todos». «Estamos ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto», dijo Feijóo en Tarragona, donde arropó al candidato popular a las elecciones catalanas, Alberto Fernández. «Jamás en la historia de España habíamos visto una cosa como esta», en referencia al supuesto autoritarismo de Sánchez, proclamó el líder popular.

Feijóo dibujó la idea de que, con su periodo de reflexión de cinco días, Sánchez quiere «trasladar al conjunto de los españoles sus problemas». «Si Sánchez tiene problemas personales o judiciales, que los resuelva, pero que no se los impute a la ciudadanía porque España no tiene un problema, lo tiene él», dijo, antes de afirmar que «no es ético» que el presidente «arrastre» al país por su situación particular. «No cree problemas a los españoles, no podemos estar pendientes de sus problemas», le reclamó a Sánchez, antes de pedir a los españoles «que no se dejen engañar».

En la línea de denuncia de los tics autoritarios, Feijóo lamentó las arremetidas de dirigentes del PSOE contra la judicatura y la prensa. «Cuando alguien ataca a los jueces y a los periodistas, está atacando la democracia», subrayó.

«Si usted se quiere marchar, márchese, que no hay ningún problema. Si, total, tiene usted dos posibilidades: o se marcha ahora o lo haremos marchar en las urnas», apuntó el líder del PP, que ha incidido en que su proyecto para Cataluña no tiene «políticos mesiánicos que se miran al ombligo mientras los ciudadanos resuelven sus problemas», en referencia a Sánchez y al expresidente de la Generalitat y aspirante de Junts, Carles Puigdemont. En ese sentido, Feijóo cuestionó la gestión de los gobiernos nacionalistas que han hecho en Cataluña.