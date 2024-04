Todas las reacciones a la decisión de Sánchez de seguir al frente del Gobierno

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Las reacciones a la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno no se han hecho esperar.

Alberto Núñez-Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de tomar el pelo a los españoles al anunciar que continúa como presidente del Gobierno tras cinco días de reflexión y ha denunciado: "Ha preferido huir hacia delante que dimitir".

El jefe de la oposición ha comparecido ante los medios en la sede de su partido, tras comunicar Sánchez su continuidad en una comparecencia sin prensa en el Palacio de la Moncloa.

Feijóo ha advertido al jefe del Ejecutivo que "su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso: agonía y decadencia".

Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha señalado que la decisión de Pedro Sánchez de seguir en el Gobierno tiene que llenarse de contenido y le ha emplazado a "ir más allá" del pacto de investidura y avanzar en el derecho a la vivienda, modificar la ley mordaza y reformar el poder judicial.

"Si estamos en un 'punto y aparte' tenemos que cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá", ha dicho Díaz en una comparecencia en el Ministerio de Trabajo y Economía Social después de que el presidente del Gobierno haya anunciado este lunes que finalmente sigue al frente del Ejecutivo y que su decisión "no es un punto y seguido sino un punto y aparte".

La ministra de Trabajo, que tras finalizar esta comparecencia ha acudido a reunirse con Sánchez en Moncloa, ha llamado a avanzar en el derecho a la vivienda, modificar la ley mordaza y reformar el poder judicial para recalcar que "esa imagen negociando con el PP es también un punto y aparte" cuando es un partido que no cumple el mandato constitucional.

Díaz ha enfatizado en este sentido que hoy más que nunca "el pueblo español necesita seriedad y horizonte de país porque no nos han votado para convertir nuestros problemas en los suyos".

Santiago Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Ejecutivo es "una huida hacia adelante" que "reafirma su golpe contra la convivencia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la libertad de prensa", al tiempo que ha augurado que "lo peor está por llegar".

Así se ha expresado Abascal en una breve declaración sin preguntas desde la sede nacional de Vox, donde ha reprochado al jefe del Gobierno que estos cinco días de meditación sobre su continuidad han sido "un teatro burdo, indignante y victimista" que ha sumido a España "en un bochorno internacional de dimensiones y consecuencias absolutamente incalculables".

De forma paralela, ha afeado que Sánchez no puede exhibir "una postura menos democrática" a pesar de haber "identificado a su persona con la democracia", lamentando el llamamiento del presidente a la "movilización social". Cree que el objetivo último es "sepultar la crítica y garantizarse la impunidad".

Gabriel Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si sigue como jefe del Ejecutivo pero "sin hacer nada" toda su actuación de los últimos cinco días "habrá sido un acto de frivolidad".

Respaldo socialista

El PSOE respira aliviado tras la decisión de Pedro Sánchez de seguir como presidente del Gobierno, después de la movilización de todo el partido para pedirle que continuara, y su secretario de Organización, Santos Cerdán, subraya que van a seguir trabajando "por la regeneración de la democracia". Introduzca texto aquí

Diversas fuentes socialistas consultadas por Efe del Gobierno, la Ejecutiva Federal del PSOE y el grupo parlamentario en el Congreso coinciden en expresar su felicidad después de cinco días de reflexión de Sánchez sobre su futuro que sus compañeros han vivido con incertidumbre y preocupación.

Además, muchos aseguran que nada volverá a ser igual porque consideran que este periodo es un punto de inflexión que ha servido para debatir sobre la calidad democrática y para defender el respeto en la política, mientras que hay quienes piensan que el partido va a estar ahora "más fuerte y unido".

"Vamos a seguir trabajando sin descanso. Por la regeneración de la democracia. Para seguir consolidando derechos. Para que prevalezca la política limpia. Vamos a hacer frente a los desafíos que están por venir con más fuerza que nunca", ha dicho Santos Cerdán en su cuenta de la red social X.

Patxi López

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha celebrado esta "gran noticia" y ha resaltado que con ella Sánchez "sigue demostrando que la mentira no puede con la verdad, el insulto no gana al argumento, el odio de algunos discursos no se impone a la convivencia y los que creen que el poder es suyo no deciden por encima de la voluntad ciudadana".

"Hoy gana la Democracia. Hoy ganamos la inmensa mayoría", ha añadido.

Esther Peña

También la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha agradecido en un mensaje en X al presidente del Gobierno y líder del PSOE su trabajo "por defender la democracia, por promover la decencia y por luchar por una España solidaria y valiente".

Y fuentes de Ferraz han subrayado a Efe que al seguir en el cargo Sánchez "no cede ante la presión, los bulos y el acoso" y confían en que "todo el mundo reflexione sobre sus palabras".

El PSOE de León

“La continuidad del presidente del Gobierno es una magnífica noticia para España; además, tal y como lo hace, con más fuerza que nunca, con más serenidad y con más convicción si cabe”. Con estas palabras, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, valoró la decisión de continuidad de Pedro Sánchez como “la mejor noticia para el país”; “una acción valiente que demuestra responsabilidad”.

“Hoy gana la democracia, gana la inmensa mayoría. Gana el respeto y la dignidad frente a los que esparcen odio y mentiras”, señaló el líder socialista, refiriéndose al daño que las difamaciones causan en la sociedad.

Isabel Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "pretender el poder sin control y sin contrapesos", y ha augurado que, tras su decisión de continuar en el Gobierno, comienza a partir de ahora "una etapa todavía más dura".

En una visita las obras del nuevo colector-interceptor en Pozuelo de Alarcón junto la alcaldesa del municipio, Paloma Tejero, Díaz Ayuso ha valorado así la decisión de Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe" tras el periodo de reflexión que se ha tomado en los últimos cinco días ante lo que considera una campaña de acoso y derribo contra él y su esposa.

El alcalde de León

“Creo que el presidente del Gobierno ha dado hoy un claro ejemplo de responsabilidad, que es una cuestión muy importante y a valorar en un cargo público”, aseguró hoy el alcalde de León, José Antonio Diez, después de que Pedro Sánchez anunciara su decisión de permanecer en el cargo tras cinco días de reflexión. Una decisión que, para Diez, “ha podido sorprender”, pero en la que Sánchez “ha antepuesto la responsabilidad a cuestiones del ámbito personal”, a pesar de que la situación “ha sido muy dura”.

Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este lunes, tras la decisión de Pedro Sánchez de seguir en el Gobierno, que "la lucha no ha terminado" y ha llamado a los que ha denominado como "equidistantes", que no ha identificado, a no volver a mirar para otro lado ante los insultos contra políticos.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar, junto al titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un acto de homenaje a las víctimas españolas del nazismo en campos de concentración, Puente ha afirmado que esos "equidistantes" llevan "mucho tiempo mirando hacia otro lado" mientras se "insulta, agrede y vilipendia" a "un Gobierno legítimo elegido por los ciudadanos por las vías democráticas".

Vicente Andrés

El secretario general de CC OO en Castilla y León, Vicente Andrés, valoró la decisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Gobierno, tras un “impasse” de cinco días para reflexionar y remarcó que permite “dar continuidad a la normalidad institucional” en España.

Álvarez-Courel

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, mostró hoy su satisfacción por la decisión de Pedro Sánchez de permanecer al frente del Gobierno que, a su juicio, demuestra “que la valentía y la resistencia que siempre ha tenido frente a las mentiras contra él y su familiar se abren paso precisamente por su voluntad férrea de seguir luchando por y para el país”.

Luis Tudanca

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, calificó hoy de “buena noticia” para el país, para su partido y para la gente la decisión de Pedro Sánchez, tras una reflexión de cinco días, de seguir en el cargo.

Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha felicitado de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no dimitir y ha defendido que será "buena" para la "posición de liderazgo" de España a nivel internacional.

"Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo", ha sostenido en declaraciones en el Senado, donde se ha hecho un receso en la Comisión de Exteriores ante la que comparecía para poder escuchar el anuncio de Sánchez.

Jordi Sevilla

El exministro socialista de Administraciones Públicas durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, ha expresado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha faltado ofrecer en el discurso donde ha anunciado que se mantiene en el cargo "un pacto institucional" al PP para poner fin "a la crispación".

Margarita Robles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes en Córdoba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado "una vez más" su compromiso con España, "con los españoles y con una forma de hacer política".

Robles, que ha visitado las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ha afirmado que Sánchez ha puesto de manifiesto "una forma de hacer política que es voluntad de servicio, entrega y, sobre todo, decencia democrática".

Luis Mateo Díez

El Premio Cervantes de este año, el leonés Luis Mateo Díez, ha reconocido estar "intranquilo" ante la actual situación política en España y cree que tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su continuidad al frente del Ejecutivo habrá "parte de España que estará estupefacta".

"Pese a mi descrédito a las ideologías, vivo en un mundo y un país donde hay muchos elementos para estar intranquilo y a veces estupefacto", ha explicado el Premio Cervantes en un encuentro con medios por la publicación de su nueva novela 'El amo de la pista' (Alfaguara), aludiendo posteriormente a la decisión de Sánchez.

Díez ha explicado que este lunes al ver "lo que ha pasado" con el presidente del Gobierno, le lleva a pensar que "parte de España estará estupefacta". No obstante, ha recordado que "lo único" que tiene son "algunas convicciones" y, entre ellas, está la del "total y absoluto descrédito" de las creencias y las ideologías.

Bolaños

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno y ha recalcado que "una democracia limpia merece la pena".

"Seguimos con más fuerza", ha dicho Bolaños tras conocer la decisión de Sánchez de seguir al frente del Ejecutivo y tras acompañarle en el Palacio de la Moncloa junto con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Bolaños ha mostrado su apoyo a Sánchez en la red social X y se ha sumado así a los ministros que han elogiado la decisión del presidente de seguir "con más fuerza si cabe".

Coalición Canaria

El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha hecho una valoración tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Ejecutivo y considera que si bien la decisión en sí es respetable, "lo que no es respetable, ni tan siquiera asumible, son las formas y el periodo de reflexión que se ha pedido".

Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco ha expresado su "respeto" a la decisión de Pedro Sánchez de seguir como presidente del Ejecutivo central y ha confiado en que sirva para "cumplir" los compromisos adquiridos para su investidura.

Su portavoz, Bingen Zupiria, ha hecho estas declaraciones este lunes en San Sebastián, tras participar en un acto en el centro cultural Tabakalera, al ser preguntado por los medios informativos sobre la declaración de Sánchez que despeja la incertidumbre sobre su continuidad.

Aragonés

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha censurado este lunes la "comedia de cinco días" protagonizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dicho dudar sobre su honestidad, al preguntarse si habría procedido igual si no hubiera campaña electoral en Cataluña.

En una breve rueda de prensa en la sede del partido, tras comunicar Sánchez su decisión de seguir al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe", Aragonès ha lamentado la "cortina de humo" de los socialistas: "Se confirma el peor de los augurios, todo ha sido una maniobra política", ha afirmado.

Ione Belarra

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha valorado que Pedro Sánchez siga como presidente del Ejecutivo pero le ha pedido que ahora "actúe" y "avance" para afrontar con leyes la "guerra judicial y mediática que está golpeando la democracia".

"Compartimos que es necesario seguir, pero no así. El presidente se queda, pero la guerra judicial y mediática también se queda para seguir golpeando a la democracia y nosotras no lo podemos permitir", ha incidido Belarra en un discurso ante la dirección de su partido reunida este lunes.

Pere Aragonés

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de levantar "una cortina de humo" en forma de acto electoral durante 5 días.

En rueda de prensa en ERC después de que Sánchez anunciara que sigue al frente del Ejecutivo tras la denuncia de Manos Limpias a su mujer, ha criticado que el gesto "ha acabado con una performance en forma de sermón, un gesto personalista sin ninguna propuesta concreta para combatir a la ultraderecha".

Desde Junts

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tacticismo electoral" para interferir en los comicios catalanes, tras anunciar que seguirán al frente del Ejecutivo.

"Es una grave irresponsabilidad utilizar las emociones sobre el sufrimiento que representa un acoso mediático indigno para hacer tacticismo electoral", ha dicho en una declaración a los medios en Argelès-sur-Mer (Francia) con la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Según Turull, intentar convertir estas elecciones en "una herramienta al servicio de la supervivencia política" de su partido es impropio de alguien con su responsabilidad, ha dicho literalmente.

Adrián Barbón

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha afirmado este lunes que la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo es motivo de "enorme satisfacción" para los "progresistas" y los "demócratas", que "hoy han respirado" con la decisión del presidente.

En rueda de prensa, Barbón, quien ha dicho que la decisión de Sánchez deja "muy contentos" a los militantes asturianos, ha agradecido la "amplia movilización" ciudadana, que ha considerado "clave" en el periodo de reflexión que se ha tomado el presidente en estos cinco días.

Aitor Esteban

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dado por finalizado el episodio "insólito" e "innecesario" vivido desde el pasado viernes, con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que suspendía su agenda para reflexionar durante cinco días sobre si continuaba al frente del Gobierno ante "la campaña de descrédito" contra su familia y en concreto contra su mujer, Begoña Gómez, y que ha concluido este lunes con su mantenimiento en el cargo.

Pese a que han sido unas breves declaraciones las que ha hecho Esteban ante los medios de comunicación frente a la sede jeltzale de Sabin Etxea de Bilbao, han definido bien cuál es la postura de los jeltzales. "Lo mejor que se puede decir es que el episodio ha acabado", ha asegurado el dirigente del PNV, que ha dicho que ahora hay que seguir trabajando.

Ángel Víctor Torres

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una reflexión tras la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Gobierno, instándole a hacer una "oposición rigurosa, coherente, seria, propositiva y constructiva".

"Tiene una responsabilidad de Estado", ha espetado Torres a Feijóo en declaraciones a los periodistas después de que Sánchez haya comunicado que sigue al frente del Gobierno tras un período de reflexión de cinco días.

José Luis Ábalos

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que tiene abierto un expediente de expulsión del partido, ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya quejado en su intervención de este lunes de que las víctimas de bulos.

Ábalos tuvo que abandonar el Grupo Parlamentario Socialista y pasarse al Mixto después de que desde sus propias filas le animasen a dejar el escaño una vez que saltó el 'caso Koldo' que implicaba a su exasesor en el Ministerio Koldo García.