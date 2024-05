La amenaza de los rectores

Publicado por Colpisa

Los rectores españoles, a diferencia de los de otros países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Países Bajos, no solo no van a desalojar a los estudiantes acampados en las universidades para exigir a Israel un alto el fuego inmediato en Gaza sino que, literalmente, hacen suyo «el sentir de nuestros campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo». Los máximos responsables de las 90 universidades españolas decidieron ayer no quedarse en la pura retórica y acordaron oficialmente dar un paso al frente para frenar el genocidio que se está produciendo en Gaza. Los rectores se comprometen a «revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario». De igual manera, acordaron «intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar nuestros programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada». En el escrito respaldan por completo la postura y las reivindicaciones de los alumnos, y dan a entender que no boicotearán sus acampadas, pero también avisan que velarán por que, en el ejercicio de la libre expresión, «no se produzcan conductas, igualmente reprobables, de antisemitismo o islamofobia, así como cualquier otro comportamiento de odio. El comunicado empieza por dejar claro su «hondo pesar por los gravísimos acontecimientos que en estos momentos se están produciendo en la Franja de Gaza» y recuerda que «las universidades españolas ya han expresado y reafirmado en varias ocasiones su permanente compromiso con la paz, la convivencia y la justicia y con la defensa del derecho internacional humanitario», lo cual no impide, añaden los rectores, que vuelvan a verse «profundamente conmovidas por el agravamiento del conflicto y las penosas consecuencias que está teniendo para la población palestina». Los rectores reivindican que se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia que se está produciendo».