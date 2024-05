Carles Puigdemont y Oriol Junqueras juegan a la ley del eterno retorno

Publicado por CRISTIAN REINO Barcelona Verificado por Creado: Actualizado:

Dos debates monopolizan estos días Cataluña: Illa, sí, Illa, no; Xavi, sí, Xavi, no. El del Barça lo resolverá Joan Laporta. El de la investidura del candidato socialista está en manos de los independentistas, que no acaban de digerir el resultado de las elecciones catalanas del domingo pasado y que se han lanzado a una batalla fratricida. Siete años después y a pesar del colapso del ‘procés’, en el que ya nadie cree, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, máximos responsables y protagonistas del desafío independentista de 2017, siguen en la pomada y se resisten a apartarse. El líder de Junts ha advertido de que llegará hasta el final en su propósito de ser restituido presidente de la Generalitat. Lo va a intentar todo, hasta amenazar la estabilidad del Gobierno. Pedro Sánchez y Salvador Illa ya le han dicho que se olvide, pero Puigdemont no acostumbra a darse por vencido con facilidad. Lleva siete años en Waterloo y sueña con un regreso triunfal a Barcelona: su idea es volver el día de la sesión de investidura, a la que quiere optar sí o sí. Aunque necesite un imposible -la abstención de los socialistas- mantiene la épica de la restitución, eje central de su campaña. Su numantismo también es táctico: presiona a ERC para dificultar la elección de Illa, aprieta a Sánchez hasta que se apruebe la amnistía y gana tiempo para abordar el debate sucesorio. Esta cuestión no está resuelta. Puigdemont dijo que no seguiría como jefe de la oposición en caso de no ser investido. Dejaría la política institucional, pero ya hay voces en su partido que le piden que siga en la primera línea. En caso de repetición electoral, no hay duda: se presentará y además advierte de que estará en mejores condiciones pues podrá pisar ya territorio nacional por la ley de amnistía. En Junts han logrado su objetivo de deshacer el empate con ERC. El análisis que hacen en la formación es que Puigdemont vuelve a ser el líder del movimiento independentista. Aunque alertan ante aquello de ‘cuando las barbas de tu vecino veas cortar...’ por el castigo que las urnas han infligido a ERC por su estrategia de mano tendida en Madrid, que es la que también practica Junts. El efecto Puigdemont se ha quedado corto (tres escaños más) y en Junts también deben abrir una reflexión. De momento, el expresident y Turull llevarán las negociaciones para la investidura. Se blindan a las filtraciones como ya ocurrió con el acuerdo con el PSOE.