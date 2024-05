Díaz pide a los empresarios que "vuelvan a defender la democracia" tras reunirse con Milei

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido a los empresarios que "vuelvan a defender la democracia" tras el encuentro que han mantenido este sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei.

"El cauce no es hacerse una foto con Milei; le pido al señor Garamendi que esté a la altura de las circunstancias", ha dicho Díaz en un acto de su partido en Las Palmas de Gran Canaria.

A su juicio, hay dos modelos posibles: el que defiende el acuerdo con los agentes sociales, y el de Milei y la extrema derecha, "que depreda la vida y los recursos y recorta derechos laborales", e incluso "es capaz de decirle al mundo que defiende la dictadura argentina y quiere que se pueda comercializar con los órganos vitales de la gente".

Considera que en las próximas elecciones europeas se plantea una elección entre ambas posibilidades, por lo que pide a los ciudadanos que se movilicen para defender los derechos.

Las elecciones del 9 de junio plantean "una encrucijada" entre la Europa de los derechos de los trabajadores en la que se consoliden los avances logrados, "o un modelo europeo basado en la austeridad, en esas reglas fiscales que conocemos muy bien en España, que son las del artículo 135 de la Constitución, que son una auténtica soga" para los ciudadanos.

Para la líder de Sumar, las elecciones se plantean como "un plebiscito entre dos hombres, Feijóo está empeñado en convertir estas elecciones en un plebiscito y cree que estas elecciones, como hizo el pasado 23 de julio, van de su futuro político".

"Hay mucha disputa entre dos hombres de dos partidos políticos, pero en Europa han votado lo mismo", defienden las mismas propuestas, ha afirmado Díaz, y por ello ha pedido el voto para su formación.

"No son unas elecciones más, nos jugamos cosas demasiado importantes", ha asegurado la líder de Sumar, quien ha recordado algunos de los avances logrados, como la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, que "han reducido la desigualdad".

"Este es el rumbo que tenemos que seguir, el rumbo no es el de las ideas caducadas, el rumbo no es abrir más hoteles sin límite, el rumbo no es consumir el planeta, el rumbo es que le digamos a la gente que se implique, que la vida está en sus manos y que las decisiones que se toman en política son demasiado importantes" y hay que seguir avanzando en reformas sociales, ha insistido Díaz.

"A mí me parece bien que el presidente del Gobierno se haya tomado cinco días para reflexionar, me parece muy bien", pero ahora lo que hace falta es que los ciudadanos "puedan también vivir un poquito mejor y tener tiempo para su vida".

Porque para muchos de ellos "la economía no va como un cohete", como aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según Díaz.

Por su parte, la cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, cree que en estos comicios se debate entre un modelo económico excluyente que deje fuera a los inmigrantes y otro "de solidaridad y acogida".

Galán ha criticado las voces que aseguran que "dicen que aquí no cabe más gente, pero permiten la entrada de especuladores y turistas que arrasan, al tiempo que cierran la puerta a las personas que vienen a trabajar".

Para la candidata de Sumar, "cuando hay voluntad política, la gente sí cabe", como demuestra que en los últimos tres años, Europa haya acogido a siete millones de ucranianos.

A pesar de ello, se asegura que "los africanos pobres no caben, en un relato de miedo para generar miedo", ha dicho Galán.