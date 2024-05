Sumar votará en contra de la ley del PSOE que pide castigar el proxenetismo

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo parlamentario de Sumar votará este martes en el Congreso en contra de la toma en consideración de la ley del PSOE que pide endurecer el castigo del proxenetismo y multar el pago por sexo, ya que se trata de una propuesta que no ha sido negociada con el socio de Gobierno de coalición.

Las diputadas de Sumar Gala Pin, Tesh Sidi y Engracia Rivera han anunciado que esta tarde todo el grupo parlamentario de Sumar votará en contra y han lamentado que el PSOE presente esta proposición de ley de manera unilateral.

Se trata del segundo intento de los socialistas por sacar adelante su ley abolicionista y Sumar ha señalado que tendrán que aprobarla con el PP.

El partido que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha argumentado que la proposición de ley del PSOE situaría en un contexto de "más precariedad, indefensión y vulnerabilidad a muchas de estas mujeres que ejercen la prostitución" y por ese motivo no pueden apoyarla.

Sumar subraya además que la propuesta de los socialistas no aborda las cuestiones estructurales que afectan a las mujeres que "ejercen la prostitución" y que están atravesadas por la desigualdad, el "racismo estructural", la transfobia o la pobreza.

El partido de Díaz ha afeado a sus socios socialistas que no se hayan sentado con ellos y hayan presentado una propuesta que "ahonda en la división", que divide al feminismo y que no contará con los votos de varios socios de investidura.

No obstante, el grupo parlamentario está a favor de "perseguir el proxenetismo coactivo" pero ve "grandes lagunas" en el texto del PSOE, que no consideran integral, porque no aborda medidas sociales y económicas como la empleabilidad, la vivienda o la formación, y difícilmente va a permitir erradicar la prostitución como pretende el PSOE.

Fuentes del grupo parlamentario han recordado que la posición final ha sido consecuencia de un debate político entre feministas en el que en ningún momento ha supuesto una ruptura ni ha sido "de los más costosos".

Sumar es consciente de que dentro del Gobierno de coalición hay desacuerdo e incide en que el punto de partido de la ley "hace muy difícil el consenso" y tachan a los socialistas de "muy irresponsables" porque se trata de una iniciativa "que en absoluto defiende a las mujeres".

El PSOE vuelve a someter esta tarde a debate la reforma del Código Penal para castigar el proxenetismo en todas sus formas. Ya lo hizo la pasada legislatura, cuando se aceptó su toma en consideración gracias a los votos del Partido Popular, pero no se culminó su tramitación.