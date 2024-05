El juez Peinado abronca a la Fiscalía por su «insistencia» con el caso de Begoña

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Juan Carlos Peinado, el juez que ha abierto diligencias previas sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, abronca a la Fiscalía por su «insistencia» desmedida en conocer todos los detalles de su investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno, antes incluso de que le propio magistrado dicte sus resoluciones. El juez, además, en otra resolución, ha pedido a la Policía Nacional que le remita «en la mayor brevedad posible» una «copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez Fernández».

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una resolución bastante atípica, ha revelado que el fiscal está realizando constantes visitas a su juzgado para conocer detalles sobre la instrucción. Un interés por la causa «totalmente inhabitual» que ha llevado al magistrado a encargar al letrado de la Administración de Justicia un informe sobre cuántas veces el representante del Ministerio Público se ha pasado por el despacho para interesarse por la situación de las pesquisas sobre la esposa del jefe del Ejecutivo central.

En la providencia, con fecha del 23 de mayo, el juez, que en primer lugar muestra su extrañeza por el hecho de que la Fiscalía recurriera de forma «casi automática» directamente la apertura de diligencias ante la Audiencia Provincial de Madrid y no ante él mismo con sería lo habitual, se queja de la «insistencia» de la acusación pública «en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse». En esa línea, el magistrado, que reconoce que el fiscal «está en su pleno derecho» de pasarse tantas veces como quiera por el juzgado, le afea, no obstante, la frecuencia con que se realizan esas «visitas personales» y «la insistencia en conocer las resoluciones que se dictan, incluso antes de ser notificadas». Por ello, pide al letrado de su juzgado un informe del caso.