Fiscalía pide tres años de cárcel al acosador de Pablo Iglesias e Irene Montero

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad, Irene Montero, fueron increpados este lunes al grito de «miserables» y «asquerosos» a su llegada a los juzgados de lo Penal de la capital, donde se celebró el juicio contra el individuo que durante siete meses acosó al matrimonio en su chalé de Galapagar (Madrid). Nada más llegar, un grupo de personas comenzó a insultar y a amenazar a Iglesias y a Montero y uno en concreto se encaró chillándoles «miserables, sinvergüenzas, vende obreros, asquerosos y aprovechados», entre otros improperios. A su llegada, Iglesias recalcó que a través de la estrategia «del acoso y la violencia» trataron de que dejaran este país y la política. «Acosaron durante meses a dos ministros de Podemos. Ojalá no haya impunidad y no vuelva a ocurrir. Si fueran ministros del PP y PSOE no hubiera ocurrido», dijo. Montero, por su parte, subrayó que el acusado Miguel Frontera fue «el instigador del acoso que sufrieron durante meses en su propia domicilio». «Es la punta de lanza de una violencia sin precedentes contra una formación política para impedir avances sociales», reseñó Montero. Frontera fue juzgado por delitos de injurias, acoso y descubrimiento de secretos y se enfrenta a tres años de prisión, según el escrito.