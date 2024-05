Puente recalca que cesará a cualquier cargo del Ministerio implicado en alguna información relevante del caso Koldo

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha garantizado que destituirá a cualquier cargo del Ministerio que se vea "implicado" en el llamado caso Koldo con alguna información "relevante", si bien asegura no haber examinado todavía el informe de la UCO en el que se menciona al presidente de Adif, Ángel Contreras.

En los pasillos del Congreso, Puente ha sido preguntado por ese informe de la Guardia Civil en el que se dice que Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, trató de reunirse con Contreras porque el empresario Daniel Fernández le pidió que ejerciese "su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado" a uno previamente adjudicado por el ente público.

"Ni lo he visto, lo tendré que examinar y haré lo que he venido haciendo en el ministerio desde que estoy en él y desde que afloró el caso Koldo --ha contestado--. Si hay alguna información que tenga relevancia y que implique algún alto cargo o algún cargo del ministerio, será cesado como fue cesado el secretario de puertos del Estado; y si no, no lo haré".