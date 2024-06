El presidente de Adif niega amaños con Koldo: «Mi relación con él era social»

Publicado por melchor saiz pardo Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) lo negó todo ante la comisión de investigación y se esmeró en tratar de poner tierra de por medio con la red corrupta que dirigía el exasesor de José Luis Ábalos. Es más, Ángel Contreras sostuvo en el Senado este martes que no solo no amañó obra pública para favorecer a la ‘trama Koldo’, sino que en realidad «ahorró dinero a las arcas públicas» frente a las maniobras del hombre de confianza del exministro socialista.

Contreras fue un muro en sede parlamentaria, pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le identificó como la persona que podría haber intervenido un la manipulación de unas adjudicaciones para los arreglos por el deslizamiento de un talud en un tramo de vía en Monforte de Lemos (Lugo), tras interceptar un mensaje de Koldo García Izaguirre, en el que el exasesor de José Luis Ábalos el pasado 16 de febrero le comentó al empresario Daniel Fernández, administrador de la mercantil Obras Públicas y Regadíos, presuntamente la posibilidad de amañar un contrato de «más de 1,5 millones» para una obra de emergencia que afectaba a ADIF.

Luego Fernández le comentó a Koldo por Whatsapp la situación de la obra de emergencia. «Lo razonable es que la haga el adjudicatario, pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una empresa y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podría colarse los de mantenimientos de Copasa Cosvensa. Ángel (por Contreras) sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes». Pero Contreras sostiene que no hubo nada irregular. Es más, que al final hubo un beneficio para las arcas públicas porque la empresa de Fernández presentó una reclamación por 600.000 euros, que se rechazó en noviembre de 2023. «La dirección de obra ha preservado 600.000 euros, que no se han concedido de las arcas públicas, no se ha aceptado su reclamación por un importe de 600.000 euros», insistió el compareciente, quien sí que reconoció que conocía a Koldo García y que mantenía con él una relación meramente «social».

Reunión fallida

Y es que el citado informe de la UCO detalla un mensaje de Koldo García a Ángel Contreras en el que le habría propuesto verse el 16 de febrero, pero ante la imposibilidad del segundo dejaron programada la cita finalmente para el día 21. «Muy buenas marqués; yo ando por Madrid. Sé que será difícil pero si puedes dime, o comer o cenar o si no cinco minutos. Pero si puedes dime un día de la semana que viene por favor», le propone Koldo. Ante esta propuesta, Ángel respondió: «Hoy me resulta imposible, ¿la semana que viene qué día te viene mejor? Solo tengo hueco el miércoles 10:15-11:00, ¿cómo lo ves?». A lo que Koldo contestó: «Perfecto». Ese miércoles era día 21 de febrero, pero el que fuera hombre de confianza de Ábalos fue detenido un día antes por la UCO. «Intentó quedar conmigo, no tengo ningún problema si tengo hueco y le dije que la semana próxima, y el encuentro nunca se llevó a cabo», explicó Contreras, tratando de quitar importancia a esa fallida reunión.