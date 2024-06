Feijóo defiende la responsabilidad del presidente en la trama de su mujer

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que «la responsabilidad de Pedro Sánchez es evidente» en el caso judicial por el que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha sido citada a declarar como investigada. En una entrevista concedida al programa Cuestión de prioridades, de Castilla y León Televisión (CyLTV), Feijóo consideró que «hay una enorme responsabilidad política y ética» por parte del jefe del Ejecutivo en estos hechos dado que «jamás, en 46 años de democracia, ninguna pareja de ningún presidente se vio investigada por la justicia». «La responsabilidad política de lo que ocurra en Moncloa es del presidente», recalcó.

Alberto Núñez Feijóo ofreció ayer un mitin en Valladolid en el que exigió que ante el «paso atrás, hacia un precipicio» que supone que la mujer de un presidente del Gobierno «esté llamada a declarar», Sánchez debe dar «una inmediata explicación», además de considerar que de inmediato debe «tomar una decisión y comunicarla a la nación». «Es la segunda vez en las cuatro últimas semanas que abrimos portadas de comunicación en todo el mundo diciendo que el primer ministro está siendo investigado por los negocios familiares, utilizando la Moncloa para conseguir dinero de empresas participadas por el Gobierno», destacó.

Sobre si estas palabras suponían una petición de dimisión, Feijóo señaló que esa decisión «le corresponde al presidente», aunque recalcó que «si el jefe de la oposición se llamase Pedro Sánchez, esa dimisión habría sido pedida desde el primer instante», puesto que se trata de «el hecho más grave, desde el punto de vista de corruptela, que hemos vivido en España». Recordó el momento en que Sánchez le dijo a Rajoy que era «indecente» para señalar que ahora él tiene «más motivos para decirlo», y acusó al presidente del Gobierno de escribir su carta de reflexión, a finales del mes de abril, para «ocultar lo que estaba ocurriendo». De hecho, denominó como «conjunto de cortinas de humo» las decisiones posteriores de «insultar al presidente de la República Argentina o romper el consenso internacional reconociendo al Estado Palestino», afirmando que se trata de pruebas de que el gobierno está «acorralado». Por ello, no renunció a la posibilidad de activar una moción de censura contra el gobierno, como parte de «los mecanismos legales que la Constitución permite», ante la «oleada de corrupciones si se confirman los actos delictivos» de la mujer del presidente, aunque sí precisó que no podría llegar a acuerdos para presentarla «con partidos que no aceptan la Constitución y están fuera de la ley» en referencia a Junts. Como primer paso hacia el cambio de gobierno que pretende Feijóo, el presidente del PP hizo un llamamiento al voto en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo, por tratarse de unos comicios donde «nos jugamos qué queremos representar los españoles en Europa». Así, y ante un PSOE «rodeado por presuntos casos de corrupción» y un Gobierno de España «paralizado» en el que «mandan los independentistas», Feijóo pidió aglutinar el voto en el PP porque «cuanto más Vox, más Sánchez desde el punto de vista electoral», dado que la formación que dirige Santiago Abascal «divide el voto del centro-derecha», algo que «a Sánchez le viene bien». Recordó lo sucedido en las elecciones generales del pasado mes de julio, cuando los 11,1 millones de votos del centro-derecha «unidos son más de 190 escaños».