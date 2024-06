La UCM retira el máster de Begoña Gómez

Publicado por Efe

Begoña Gómez dejará de impartir clases en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La institución no ofertará para el curso 2024-2025 el máster de ‘Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia’ que codirigía la mujer de Pedro Sánchez. La universidad ha dejado oficialmente de ofrecer esta formación en plena controversia por su imputación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y tras conocerse que supuestamente la esposa del presidente del Gobierno está haciendo un uso privado en su nueva empresa de un software que pagó la Complutense.

La versión oficial de la UCM es que la decisión de que no continúe este máster, que había cumplido su tercera edición, no es de la universidad, sino de los mismos directores de este curso -la propia Gómez y José Manuel Ruano, profesor titular del Departamento de Ciencia Política- ya que éstos no han solicitad la continuidad, por lo que al centro académico no le ha quedado otra que retirarlo de su oferta educativa para el próximo curso.