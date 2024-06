Claudia Alba: «Si fuera por el PP, no habría Transición Justa en El Bierzo»

Publicado por C. FIDALGO León Verificado por Creado: Actualizado:

Trabajadora social de 25 años, estudiante de derecho, Claudia Alba afronta en el puesto 32 de la lista socialista su mayor reto en su corta carrera política.

—La campaña del PSOE pide ‘Más Europa’ y recuerda que fue Europa la que trajo antes las vacunas del Covid, financió los Ertes y las prestaciones de los autónomos, la que ha permitido poner en marcha la excepción ibérica en la energía. ¿Nada que objetar a Europa? ¿Nada que mejorar?

—Sí. Hay asuntos que hay que mejorar. Este año se ha criticado mucho el tema de la agnda 20/30, la PAC. Consideramos que la agricultura es estratégica en la Unión Europea y es un sector vulnerable ante situaciones adversas. El PP ha criticado toda la agenda 20/30 y solo ha salido a manifestarse y meter un poco de cizaña a los agricultores, pero no ha planteado ninguna solución para mejorar esa Política Agraria Común en Europa. No ha hecho nada en ese aspecto. Nosotros hemos logrado más fondos europeos que nunca para la agricultura en España, teniendo en cuenta la perspectiva de género, alargando a dos años el periodo de duración del reglamento transitorio de la PAC y reforzando las denominaciones de origen, que son fundamentales. En la próxima legislatura defenderemos que la PAC tengan en cuenta, porque siempre hay algún fallo, las necesidades climáticas y agronómicas, y que se apoye de forma eficaz en las necesidades reales de los agricultores y ganaderos.

—El PSOE propone en su programa un Pacto Social Verde para una Transición Justa. ‘Una agenda verde con corazón rojo’. El PP se ha quejado en campaña de que en el Bierzo ha habido una Transición Injusta, o una No Transición.

—Si por ellos fuera no habría ni Transición. Lo que es injusto es que Mañueco haya venido al Bierzo a decir que no ha habido transición cuando solo traen abandono. El PP está abandonado los servicios básicos y eso sí que es injusto. Mañueco ni siquiera tuvo el valor de acercarse al Hospital con todo lo que ha sucedido. Y es el Hospital y el colegio público Álvaro de Mendaña. No se acercó y eso sí que es injusto. Está abandonando completamente la comarca. Y tiene la poca cara de reírse de nosotros. Hace un par de meses le preguntaron si está a favor de reconocer el Estado de Palestina e hizo una burla; ‘Ah, sí, reconocer la comarca del Bierzo’. Eso, básicamente, es reírse de nosotros, y ahí vemos la importancia que tenemos el Bierzo para la Junta de Castilla y León; ninguna.

—En ese mitín que abrió la campaña, el PP arremetió contra Teresa Ribera y acusó al PSOE de ‘machacar las minas y cerrar las térmicas’. Con el carbón, el PP y el PSOE siempre se están acusando unos a otros de ser los causantes de su fin. Y el fin de la minería del carbón tiene mucho que ver con Europa.

—Todo esto viene de Europa. Comenzó en el año 2002 y se prolongó el plan de cierre en 2010. Por esas fechas, en el 2002, todos conocemos a un tal Aznar, que era el que estaba al mando en España y los mineros y el personal de las térmicas conocen muy bien la situación y lo recordarán perfectamente. Todo comenzó con el Partido Popular, En España, en el 2011 también se trató este tema y gobernaba el señor Rajoy. Es el Partido Popular el que ha machacado España y a la comarca.

—¿Se podría haber hecho algo para evitar el final del carbón?

—Las centrales térmicas se acogieron al Plan de Transición. Se les fue diciendo que no fueran tan contaminantes y si eran rentables que podrían mantenerse. Al final no fue así. También ha habido subvenciones para crear otros proyectos en las térmicas, y tampoco se hizo nada y en esta ocasión dependía de Endesa.

—¿Endesa no ha cumplido con el Bierzo?

—Para poder mantener la térmica con otro proyecto no, se fue. Se fue. Nadie presentó ningún proyecto y se tuvo que cerrar por normativa europea.

—¿Qué propuestas lleva el PSOE respecto al cambio climático?

—Apostamos por la transición ecológica y por las energías renovables. Queremos reforzar las energías renovables, donde somos líderes. Por primera vez estamos en G-7 y Teresa Ribera es referente. Cuando no sabíamos cómo afrontar la crisis del aumento de precio de las energías con la guerra de Ucrania fue ella la que consiguió dar una solución. Apostamos por la energía verde. En el Bierzo han llegado treinta millones de fondos europeos. Para del desarrollo del hidrógeno verde en la Ciuden. Han llegado 24 millones para modernizar los regadíos del Canal Bajo del Bierzo. Y para la restauración de espacios mineros, 36 millones.

—En Ponferrada ha generado polémica la Zona de Bajas Emisiones, que viene de Europa. ¿Cómo se deshace este nudo?

—Es una normativa europea porque estamos en una transición, en eliminar la contaminación que se pueda porque nos centramos en la salud, que es lo prioritario. La normativa obliga a que las ciudades de más de cincuenta mil habitantes tengan una zona de bajas emisiones. El PSOE inició esos trámites en el mandato anterior con una normativa que no era la ordenanza, pero sí reconocía los principios básicos. El señor Morala se hartó de decir en campaña que no iba a implantar en Ponferrada la Zona de Bajas Emisiones socialista y ahora hay mentiras por otras partes. Nos encontramos con que han llevado el mismo plano, cuando quería hacerlo en el casco antiguo. Y se acogen a que estaban comenzadas las obras y no pueden llevarlo a otra zona. Pero en la campaña electoral ya estaba comenzadas las obras. Lo que hace es mentir. Y la normativa que llevan no se adapta. Hace dos semanas, en el Pleno, llevamos unas enmiendas, intentamos hablar antes con Lidia Coca y no volvimos a saber nada de ello. Para apoyar la ordenanza poníamos dos claves; que las restricciones, en el caso de que hubiese ese límite de contaminación, se implantasen poco a poco, pero que las hubiera, por la salud de la ciudadanía. Pero el PP no llevaba ningún tipo de restricción. No queremos multas, pero hay que tener en cuenta de que en Ponferrada no íbamos a llegar a esos límites. Pero es una normativa y hay que tenerla. Si se llega a esos límites peligrosos para la ciudadanía; actuar. Pero no queremos multas. No se va a multar. No se van a llegar a esos límites por lo general. La segunda condición para aprobar esa ordenanza era que entrase en vigor en 2026. Se negaron. En ese Pleno presentamos las enmiendas para poder aprobar y que no tengamos que devolver a Europa esos 2,4 millones de euros y no se llegó a ningún acuerdo. Ahora nos encontramos con que sí quieren hablar con nosotros y con el otro partido de la oposición. Pero no sabemos nada. Y creo que no lo van a hacer.

—En el Bierzo tenemos el Lazo del Manzanal, que nos ahoga, con un estudio en marcha, la A-76 que no acaba de comenzar.

—El estudio del lazo del Manzanal es un logro del PSOE. Es el primer paso para que se haga realidad. El ministro Puente vino en diciembre para anunciar que se sacaría a licitación el estudio y efectivamente ya se ha adjudicado. Hay un plazo de 18 meses y 605.000 euros el importe. Y ha sido impulsado por el PSOE de León y de Ponferrada. Ese dinero viene del Ministerio de Transportes.

—Y para una obra así, el dinero tendría que venir de Europa, si el estudio lo ve posible.

—El primer paso está dado y opino que se va a hacer. Y sería una gran ayuda para el Corredor Atlántico. El Bierzo está mal comunicado, perdimos el AVE, el tren de Madrid se perdió y lo recuperó Olegario Ramón y su equipo. Y sobre el Corredor Atlátntico y la referencia que hace Mañueco, es curioso porque el PP en Europa voto no hace un mes. Ahí hay bastante incoherencia.

—Con el viaducto de la A-6 y la A-76, al Gobierno se le echa en cara que solo actúa por el empuje de sus socios nacionalistas.

—No es así. La A-76 también ha sido muy pedida. Lo que el PP no ha hecho cuando han estado gobernando.

Hospital El Bierzo «El PP está abandonando los servicios básicos y eso sí es injusto», dice tras los problemas de Oncología