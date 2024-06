Lidia Coca: «En El Bierzo sabemos lo que ha hecho Ribera con el cierre ideológico de las térmicas»

Publicado por m.c.c. León Verificado por Creado: Actualizado:

Lidia Coca, concejala de Presidencia en el Ayuntamiento de Ponferrada y mano derecha del alcalde Marco Morala, ha cambiado por unas semanas su actividad municipal por la política en el ámbito nacional como candidata número 37 en la lista que encabeza Dolors Montserrat.

—¿Por qué cree que el Partido Popular ha elegido a Lidia Coca para ir en la lista de las Elecciones al Parlamento Europeo?

—Yo siempre lo he visto, no como algo personal, sino a nivel municipal y comarcal. Pienso que se han fijado en mí por lo que represento, al PP de Ponferrada y del Bierzo. Es algo que agradezco a la presidenta provincial, Ester Muñoz, al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y por supuesto al presidente Feijóo. Si han optado por mí es porque algo estamos haciendo bien en Ponferrada y en el Bierzo, y lo han valorado.

—De todas maneras, el puesto 37, a priori, no va a salir.

—Bueno, no veo salir como algo fundamental. Lo veo como algo que va a dar la relevancia que tiene nuestra tierra. He tenido la oportunidad de hablar con Dolors Montserrat, que es muy conocedora de la situación que vive el Bierzo, y tenemos a Raúl de la Hoz, nuestro portavoz en las Cortes, que es un apasionado de nuestra tierra. Le encanta Ponferrada, el Bierzo y va a ser muy luchador para la verdadera transición que necesitamos y que, hasta ahora, no nos han dado.

—En Ponferrada, esa transición está siendo también la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

—No se ha dado. La ZBE es una subvención que ha llegado para nada. 2,4 millones que pidió Olegario Ramón para unas obras completamente electoralistas. Unas obras que han delimitado ese círculo de la Zona de Bajas Emisiones que no ha tenido ningún sentido. Ahora le da igual tener que devolver ese dinero a Europa y encima sin una ordenanza que regule de forma positiva el acceso al centro, que es lo que hemos hecho nosotros mientras este señor está dispuesto a que venga el Ministerio a restringir el acceso como si esto fuera Madrid o Barcelona. No tiene sentido. ¿De qué nos están sirviendo los fondos europeos gestionados por el Gobierno de España? De nada. ¿Cuánto empleo nos está llegando?

—Pero en Europa se toman muchas decisiones.

—Está claro. Pero quien dice esto tiene que ir aquí o allí es el Gobierno de España. Los ministerios. El otro día se le llenaba la boca a la candidata Claudia Alba diciendo que a esta zona se le han dado 30 millones de euros. ¿De qué nos han servido? 2,4 millones para la Zona de Bajas Emisiones ¿para qué? Para hacer una rotonda o semipeatonalizar dos calles que ahora van a arruinar al comercio de nuestra ciudad. Hemos tenido una convocatoria de transición justa que la ministra Ribera ni siquiera ha considerado. No ha favorecido a las cuencas. Por eso el PP tiene en mente poder cambiar. Con los fondos europeos, de transición, hay que apoyar a las empresas. Para que inviertan en el Bierzo. Para que las familias puedan hacer así su proyecto de vida en Ponferrada, en el Bierzo.

—Es la candidata del PP para toda la provincia. De otras zonas, ¿que tiene que decir? ¿Qué visión tiene y qué puede aportar?

—Lo que ofrece el PP en toda España. El PSOE está ofreciendo a nuestros jóvenes miseria. Ofrece subsidios que derivan al final en una calidad de vida pésima, en no tener un proyecto de vida, en no poder acceder a una vivienda. Los jóvenes, hoy en día, están condenados a vivir con sus padres, porque no tienen un proyecto de trabajo, de futuro. Ante eso el PP ofrece, por ejemplo, lo que está haciendo el presidente Mañueco en la Junta de Castilla y León: bajada de impuestos como ha hecho con el impuesto de donaciones y sucesiones, apostar por una educación de calidad, como lo demuestra el Informe Pisa año tras año, o apostar por las viviendas para jóvenes, que es algo que está favoreciendo ese acceso a la vivienda. Todo lo contrario que el PSOE, que dice: Yo te doy un subsidio y malvives. 300, 400 euros que no te sirven absolutamente para nada. Los jóvenes necesitan un proyecto de futuro. Que puedas realizarte como persona.

En cuanto a infraestructuras, con el Partido Socialista, y no tengo nada contra el Mediterráneo, todo lo contrario, pero todo se va allí porque el PSOE necesita mantenerse en el Gobierno de la Nación gracias a sus amigos, los independentistas. Estamos esperando por el Corredor Atlántico desde hace años, años y años. Todo son falsas promesas. Aquí se nos dice una cosa pero es todo lo contrario. Son todo falsas promesas porque todo se va al Corredor Mediterráneo. Desde Europa se da dinero, pero el señor Pedro Sánchez decide, en vez de optar por el Corredor Atlántico, llevárselo al Mediterráneo. Y es algo que podíamos tener solucionado hace mucho tiempo.

Otro ejemplo es el sector agroalimentario. En el Bierzo tenemos mucho. ¿Por qué no enfocamos los fondos europeos a favorecer a nuestros agricultores y ganaderos? Estamos viendo día a día que la cesta de la compra se eleva más y más. ¿Por qué no les estamos ayudando para que puedan ser competitivos?

—Las dos candidatas de la provincia son de Ponferrada. ¿Hay también una disputa a nivel local entre PP y PSOE para ver quién saca más votos?

—No. La disputa entre PP y PSOE siempre la habrá. Es sana. Pero no creo que sea una disputa por quién tiene más o menos. Al final, lo que tenemos que lanzar es ese mensaje de que necesitamos el cambio. No podemos seguir con esa humillación constante a la que nos lleva Pedro Sánchez. No es algo municipal. Lo que tenemos que demostrar los españoles en las elecciones del 9 de junio es que Pedro Sánchez nos está llevando a la deriva. Sus propios socios le tumban leyes en el parlamento. Estamos en una deriva continua, humillante a nivel internacional y el 9 de junio los españoles, los ponferradinos, por supuesto, tienen que demostrar que eso tiene que cambiar.

—¿Qué opina sobre la ultraderecha en Europa, Vox..., lo que está pasando en Ponferrada con el partido de Santiago Abascal? La pregunta sería ¿dónde quiere ir el Partido Popular?

—El PP está en la centralidad. Al PP, lo que le interesa, son los españoles; en mi caso, la provincia de León. Nos interesa algo tan sencillo como el sentido común. Los españoles tienen que volver a centrase en ideas tan sencillas como la libertad y la igualdad. Parece que es el discurso fácil, pero estamos perdiendo el objetivo. Y lo estamos perdiendo por discursos que no son los adecuados. No nos podemos distraer. Tenemos que tener el pensamiento en la familia, el trabajo, poder salir después de trabajar. Una vida normal, tranquila. Tener unas libertades, una independencia, pensar en el futuro de los hijos. Si no es tan difícil, pero a veces nos liámos con discursos que no deben ser así. El PP es eso, que no nos busquen extremos raros.

—¿Ganará el PP el 9-J?.

—Es que no nos cabe otra Si la señora Ribera, esta ministra que nos ha hecho tantísimo daño a los ponferradinos, a los bercianos, a toda la provincia de León y a toda España, que ha cogido la bandera de una transición que está siendo injusta, llega al Parlamento Europeo y tiene la más mínima opción de hacer política medioambiental, ya sabemos lo que nos espera. El Bierzo sabe lo que ha hecho con el cierre ideológico de las minas y las térmicas. Sería nuestro fin. No puede llegar a controlar nada. Los leoneses tienen que tener claro lo que nos jugamos. Tienen que votar al PP. Está en juego la libertad y la igualdad.

