El CGPJ se reúne hoy para valorar la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne hoy de forma extraordinaria «a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial», en referencia —entre otras— a la carta a la ciudadanía que emitió el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces precisan a Europa Press que la reunión estaba fijada en un principio para el pasado jueves, a petición del vocal del ala conservadora José Antonio Ballestero. No obstante, el asunto se movió al lunes para no inteferir en la campaña electoral a los comicios europeos del domingo, según apuntan las mismas fuentes.

Cabe recordar que Sánchez publicó una carta a los ciudadanos el pasado martes, horas después de que el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, decidiese llamarla a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio.

«Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», señaló el jefe del Ejecutivo.

El mismo jueves que se dio a conocer que el CGPJ se reuniría para analizar manifestaciones como esta, el juez dictó una providencia en la que aseguró que no conocía «precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley» que le impidiese anunciar la citación.