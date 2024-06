Guerra de las comunidades contra Montero por la financiación «especial» para Cataluña

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que las «cuestiones singulares» que tienen algunas comunidades , como Cataluña, «tienen que tener un tratamiento especial» en materia de financiación autonómica, pero insiste en llevar a cabo una negociación junto al resto de las autonomías para impulsar un modelo que sea válido para todas.

Por otro lado, ha pedido a Junts diferenciar entre el proceso para elegir nuevo president en Cataluña, en el que pugnan con el PSC, al acuerdo que mantienen en el Congreso de los Diputados para apoyar al Ejecutivo de coalición al considerar que son «planos distintos».

Montero ha señalado que deben abordar el debate sobre la financiación autonómica «dentro de un contexto global» y ha considerado que no tiene sentido hacer «carpetas distintas de un tema que es común», en referencia a la demanda de los partidos independentistas catalanes de una financiación singular para Cataluña y de llevar a cabo una negociación bilateral con el Estado.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press ha insistido en que deben atender las singularidades que se puedan presentar en determinados territorios «por sus características, por razones históricas o por su orografía», según ha explicado.

De Castilla y León a Andalucía

La apuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por una reforma de la financiación autonómica que incluya un "tratamiento especial" a territorios con "singularidades", como Cataluña, ha provocado el rechazo de autonomías gobernadas por el PP y de Castilla-La Mancha, en manos del PSOE.

Los Gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja se han revuelto ante la posibilidad de que Cataluña reciba un trato diferente al del resto de autonomías y en algunos casos han avisado de que plantarán cara.

Montero ha abogado por que Cataluña vea "satisfechas sus necesidades de las competencias singulares que tiene" y no ha profundizado en otros motivos para un "tratamiento especial" en el marco de la financiación autonómica más allá de "razones históricas" o características como puede ser la orografía de cada territorio.

Las autonomías del PP, contra la "quiebra de la igualdad"

Para las autonomías del PP esto supone una "quiebra de la igualdad", como ha apuntado el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que activará todos los mecanismos que le permiten la ley, el Estado de Derecho y el Estatut de Autonomía, para hacer frente a esta anunciada reforma.

Entre las autonomías del PP hay diferentes visiones sobre cómo transformar el modelo de financiación, ya que hay comunidades que apuestan por el reparto por población y otras, despobladas, que piden tener en cuenta la dispersión territorial. Todas están unidas en el rechazo de una financiación singular para Cataluña.

Este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha definido como "un nuevo maltrato y un paso más a la ruptura del principio de solidaridad interterritorial" y ha anunciado que Andalucía intentará impedir una "injusticia más".

El Gobierno niega que el tratamiento singular a Cataluña sea a consecuencia del respaldo de partidos independentistas, pero para el PP se trata de la "enésima cesión al independentismo y el enésimo cheque" del presidente del Gobierno y del intento de que el socialista Salvador Illa sea el president de la Generalitat, como ha dicho Moreno.

También hay críticas a la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña, que el Ejecutivo contempla para otros territorios. Mazón lo ve propio de "un país o una república independiente" y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado que "roban" a su región y ha dicho que defenderán a sus ciudadanos "en los tribunales".

El Ejecutivo de Aragón también ha rechazado la "financiación a la carta" a Cataluña y ha anunciado que utilizará todas las armas jurídicas en contra de esta "tropelía".

Además, el Gobierno de La Rioja ha afirmado, en boca de su portavoz, Alfonso Domínguez, que los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, "de varios partidos políticos y no solo del PP" se han puesto en contacto para analizar qué tipo de "actuaciones conjuntas" pueden realizar.

También Compromís y Castilla-La Mancha

Porque la contestación a una financiación con tratamiento singular a Cataluña excede al PP -que gobierna en 12 autonomías- y alcanza también al PSOE o a otros actores, como Compromís.

Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, ha señalado este jueves que la financiación autonómica "no puede ser singular para un territorio", aunque el Gobierno regional quiere aguardar la propuesta de Hacienda. Esta autonomía apoya además la condonación de la deuda "a todas las comunidades de España".

En juego entran además otros actores, como Compromís, que respalda al Gobierno en el Congreso y este jueves ha avisado, en boca del síndic Joan Baldoví, de que puede retirar su apoyo a Pedro Sánchez si no se trata a la Comunitat Valencinaa en igualdad de condiciones. EFE

