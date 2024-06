El juez del caso Koldo se niega a ceder la causa a la Fiscalía Europea

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía Europea tiene un serio problema de reconocimiento por parte de los jueces españoles, quienes se resisten a asumir sus competencias previstas en la legislación nacional. Esta vez ha sido el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quien ha abierto un conflicto con el órgano comunitario al rechazar cederle el denominado caso Koldo: la causa abierta contra el asesor del exministro socialista José Luis Ábalos por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de coronavirus.

Moreno acordó este lunes plantear una cuestión de competencia entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de resolver estos conflictivos. Este órgano presidido por Manuel Marchena tendrá que dirimir quién tiene razón total o parcial sobre este asunto: si el instructor de la Audiencia Nacional o la delegación española de la entidad comunitaria. Este órgano considera que los contratos adjudicados por los servicios de salud balear y canario a la empresa central de la trama, Soluciones de Gestión, afecta a los intereses financieros de la UE y arrastra a la totalidad de la causa, también la referida a la venta de mascarillas por parte de los ministerios de Transportes e Interior.

En su auto, Moreno explica que mientras se resuelve la cuestión de competencia acordará únicamente aquellas diligencias urgentes dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal. Del mismo modo, explica que los hechos investigados en su juzgado contra Koldo García, su entorno familiar y varios empresarios constituyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, a los que se añadió posteriormente el delito contra la Hacienda pública.

Esta ristra de delitos, según el magistrado, no perjudican los intereses financieros de la UE y no se encuentran indisociablemente vinculados con los delitos competencia de la Fiscalía Europea, «sin que los mismo sean instrumentales o accesorios» de aquellos que perjudican a la Unión. Moreno se escuda además en la postura de la Fiscalía Anticorrupción —particularmente beligerante con el órgano comunitario—, que considera que en estas diligencias del ‘caso Koldo’ existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los de la Bruselas. Además, el instructor entiende que su juzgado se encuentra en «mejores condiciones» que la Fiscalía Europea para investigar y ejercer la acción penal en relación con los delitos antes mencionados. Y reitera que la Audiencia Nacional viene conociendo desde hace varias décadas causas de ámbitos transnacionales protagonizadas por organizaciones delictivas, que también constituyen una amenaza para los intereses de la UE.

Próximos pasos Moreno explica que ahora acordará solo aquellas diligencias dirigidas a asegurar la investigación

El PP acusa a Sánchez de conocer y tapar el «casoplón» de Ábalos

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer y haber tapado la presunta corrupción que salpica al exministro de Transportes José Luis Ábalos, tras publicar El Mundo que el exdirigente socialista alquiló un chalet a una empresa conectada con el supuesto comisionista del caso Koldo.

El Mundo ha publicado que Ábalos alquiló en julio de 2021, dos semanas antes de ser cesado como ministro, un chalet a la compañía Have Got Time, conectada con Víctor de Aldama, y abonó por la vivienda el primer mes y la entrada, para ser expulsado por impago seis meses más tarde. «Ya nadie puede creerse que Sánchez no conocía toda la corrupción que rodea a su Gobierno. Lo sabía y lo tapó», ha señalado en la red social X el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado mientras que el dirigente del PP Elías Bendodo ha apuntado que «el chalet de Ábalos gratis total es un capítulo vergonzante de #LaTrama.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha destacado en rueda de prensa la conexión entre el «casoplón» de Ábalos y Víctor de Aldama, el supuesto comisionista de la trama al que ha definido como «la salsa de todos los guisos» porque fue quien se reunió con la mujer del presidente del Gobierno o organizó un viaje ministerial con Ábalos.