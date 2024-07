El presidente de Rioja pide no incendiar ni enfrentar a las regiones con la financiación

Publicado por Ana Lumbreras y Eduardo Palacios Verificado por Creado: Actualizado:

Logroño, 2 jul (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha pedido al Ejecutivo de España "no incendiar" el panorama nacional ni enfrentar a las comunidades autónomas con temas como la financiación autonómica y el reparto de los menores migrantes no acompañados, que deben acordarse y consensuarse entre todas las regiones.

"El Gobierno de España tiene que tener un concepto de país y planificar cosas para todo el territorio. Todos los territorios no son iguales y no puedes trocear la gestión del país", ha añadido Capellán en una entrevista con EFE, al cumplir su primer año de legislatura.

Ha incidido en que "hay que tener una visión de Estado, hay que tener proyectos de gobierno para todo el país y no tener ocurrencias", dado que "no se puede gestionar desde la improvisación permanente, hay que hacerlo desde la responsabilidad, no de los intereses particulares, ni de un presidente, ni de un partido".

"En los temas que afectan directamente a La Rioja, siempre voy a ser un presidente reivindicativo y crítico, pero crítico con fundamento", y defenderá "con uñas y dientes" los intereses de su región, que está infrafinanciada, ha dicho.

Ha incidido en la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "dialogar, acordar y consensuar" estos temas, en los que no se pone de perfil, "hay que pelearlo".

También ha tildado de "última ocurrencia" en materia de financiación autonómica la propuesta de singularidad para Cataluña.

"En Cataluña -ha resaltado- se hacen exigencias y el Gobierno lanza globos sondas o plantea cuestiones que no se pueden hacer bilateralmente con una comunidad porque son los recursos de todos los españoles".

Para él, "no es un tema banal. Si decimos que Cataluña es singular para inventarnos una disculpa, para darle un sistema de financiación privilegiado y en detrimento de las otras comunidades que estamos ahora igual que ella, (las de régimen común)..., nos van a encontrar siempre en frente, criticándolo".

"Me parece irresponsable e inaceptable", según Capellán, quien ha afirmado que "aquí no se puede polarizar, los gobiernos responsables están para unir, coordinar, sentarse con las partes y buscar acuerdos, no para dividir" ni enfrentar a las comunidades autónomas, por lo que se ha preguntado "qué necesidad había de generar esta polémica".

Menores migrantes: Hablamos de personas

Respecto al reparto de menores migrantes no acompañados, ha señalado que no se dialoga con las comunidades autónomas, que son las que conocen su capacidad de asistencia real, por lo que hay que hacerlo de manera concertada con el territorio que acoge.

"Estamos hablando de un tema muy delicado socialmente, son personas menores de edad y no se pueden lanzar cifras" a la opinión pública, ya que, por ejemplo, algunas propuestas indican que La Rioja, que ahora tiene acogidos a 11 menores y es "un territorio solidario", podría recibir más de 200, para lo que "no tiene infraestructura ni capacidad real".

"En un tema tan grave, tan importante, no se pueden estar tomando decisiones bilaterales y cambiar de criterio permanentemente", según el presidente, para quien hay que hacerlo con "responsabilidad" porque "estamos hablando de personas".