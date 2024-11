La jueza cita a declarar al hermano de Sánchez tras hallar la UCO "indicios de criminalidad"

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Beatriz Biedma, la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Badajoz, ha citado a declarar como investigados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al líder de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, y a otras siete personas (cargos y ex altos cargos de la administración provincial) después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya encontrado "indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la administración pública" en la contratación del familiar del presidente.

Se refiere la instructora a las gestiones que desembocaron en que David Sánchez, que se hace llamar David Azagra, entrara a trabajar en la Diputación como coordinador del programa Ópera Joven de la institución en 2017, al poco tiempo de que Pedro Sánchez recuperar la Secretaría General del PSOE, y que fuera nombrado posteriormente jefe de la oficina de Artes Escénicas y director del programa Ópera Joven en 2021.

Biedma -con la ayuda de la Guardia Civil, que ya ha registrado en tres ocasiones dependencias de la Diputación y que se ha incautado de miles de mails de los nueve imputados- investiga si la plaza del conservatorio se preparó a medida para David Sánchez, quien deberá declarar como investigado el próximo 9 de enero, el mismo día que Miguel Ángel Gallardo.

El hermano del presidente del Gobierno no es funcionario ni personal laboral. Tiene un contrato de alta dirección, con carácter eventual. Al proceso para elegir a David Sánchez se presentaron en 2017 otros diez músicos, pero la Diputación eligió al pariente del presidente por la valoración subjetiva de la entrevista.

La UCO, en un informe de 453 páginas remitido a la instructora y al que ha tenido acceso este periódico, certifica que el puesto que ocupa el hermano del presidente se ordenó crear sobre la marcha el 11 de octubre de 2016, diez días después de que Pedro Sánchez fuera desalojado de la secretaría general del PSOE y ocho meses antes de que recuperara el liderazgo del partido.

El puesto nació de la nada, de manera exprés, sin que hubiera necesidad ninguna y cuando en propuestas anteriores no se hacía mención a la necesidad de tener un coordinador de los conservatorios municipales. Eso sí, los investigadores reconocen que a pesar de haber rastreado todos los mails siguen sin saber quién dio la orden de crear ese puesto al que familiar del presidente accedería ya con su hermano al frente del Partido Socialista en el verano de 2017.

Para aclarar esos extremos y ante las sospechas de la UCO de que hubo irregularidades, la instructora además de citar a esos imputados y a tres nuevos testigos exige a la Diputación pacense que, "a la mayor brevedad posible" le envíe toda la documentación sobre "la modificación de puestos de trabajo y la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social", que ocupa David Sánchez.

Información exhaustiva

La información que la jueza quiere tener en su mesa antes de interrogar al hermano del presidente sobre su contratación es muy exhaustiva: desde el reglamento regulador de los puestos de trabajo de la diputación hasta todas las modificaciones realizadas en las denominaciones de los puestos de trabajo en los últimos cuatro años, pasando por el bases del concurso que ganó David Sánchez y el currículum de todos los aspirantes al puesto.

Asimismo, la juez pacense reclama al BBVA que informe del dinero que el músico tiene en su cuenta corriente. No obstante, a la vista de las informaciones de la UCO, apunta a que es probable que el supuesto incremento de su fortuna sea ficticio y se deba a una suma errónea de unas acciones.

"No se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros", zanjan los investigadores en su informe remitido a la instructora.

La jueza, el pasado 10 de junio, abrió diligencias contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, entre otros, después de aceptar una denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por posibles delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La denuncia primigenia de Manos Limpias se basaba, principalmente, en la acusación de que el hermano de Sánchez "percibe un sueldo sin ir a trabajar".

"En estos siete años en que David Azagra ocupa el lugar de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no lo ha dirigido más veces", afirmaba el pseudosindicato, que abundaba en que David Sánchez "no asiste a su puesto de trabajo a la Diputación, excepto en contadas ocasiones", aunque "no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".