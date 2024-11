Puente niega que conozca a De Aldama y que su ministerio le sufragara gastos

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que no conoce ni se ha reunido jamás con el empresario Víctor de Aldama y que su ministerio no ha sufragado "ningún tipo de gasto" al presunto comisionista del caso Koldo.

Puente, que es ministro desde noviembre de 2023, ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia este jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, que investiga presuntas mordidas en contratos públicos durante la pandemia.

"No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el Ministerio", ha dicho Puente sobre De Aldama, al ser preguntado por el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo.

Cuestionado acerca de un viaje a México, que supuestamente De Aldama habría realizado junto al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho que no puede decir "por qué razón estuvo en ese viaje, si es que estuvo", pero sí ha señalado que "no consta ningún tipo de gasto a cargo del ministerio en relación con este señor".

Por otra parte, ha apuntado que sí conoce a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, a quien vio cuando Ábalos hizo una o dos visitas a Valladolid, en la etapa en la que el actual ministro era el alcalde de esta ciudad. "No me he reunido nunca con él", ha afirmado.

Al ministro le han preguntado también por qué no cesó al subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, cuando aparecieron en prensa sus encuentros con Koldo García en La Chalana -algo que hizo tras la auditoría de su ministerio- y ha explicado que al indagar supo que en ocasiones algunos de los implicados quedaban con Gómez "a tomar una caña", pero no vio "suficientes razones en ese momento para proceder a su cese".

Sobre la auditoría que encargó en su ministerio para analizar la compra de mascarillas de su antecesor, José Luis Ábalos, ha apuntado que la encargó al salir el caso Koldo a la luz, sin recibir orden "ni instrucciones" de nadie y sin encauzar en ningún sentido la investigación.

No obstante, Puente ha sostenido que, pese a que los procedimientos de la administración pueden ser "absolutamente pulcros", siempre podría haber "alguien que hubiera cobrado un dinero porque" -ha insistido- entra en juego "el factor humano" y "la honestidad personal" de quien lleva a cabo los expedientes.

"No intervengo en las contrataciones, no decido quién, o quién no. No formo parte de ningún tribunal, pero sí me trato de interesar por, al menos, los criterios. ¿Qué tipo de políticas se siguen, cómo se hacen las cosas?", ha desgranado sobre su labor al frente de un ministerio y como exregidor de Valladolid, ya que durante la comisión el PP ha apuntado a "sombras" y posibles casos de corrupción durante su gestión municipal.

El PP va más allá del caso Koldo

El interrogatorio más tenso ha sido el protagonizado por el senador del PP Francisco Martín Bernabé, que ha exigido a Puente que abra auditorías respecto a otros seis escándalos que, según los populares, afectan a su ministerio y le ha dicho que, de no hacerlo, se sitúa como "un potencial encubridor de esta trama de corrupción del PSOE que lidera Pedro Sánchez".

El PP pide investigar las supuestas entregas de dinero a Ábalos en la sede del Ministerio, "sospechas de amaños" en contratos de Adif, contrataciones a dedo en empresas estatales de "amigas" del exministro de Transportes, el rescate de Air Europa, el paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por Barajas, o actuaciones de Correos.

Frente a la insistencia de Bernabé sobre estos posibles casos de corrupción que implicarían a su ministerio durante la pandemia, Puente ha zanjado: "el único caso que hay judicializado en este momento relacionado con el ministerio del que yo formo parte es el denominado, inicialmente, caso Koldo".

Además, Puente ha desvelado que fue informado de las contrataciones a conocidas de Ábalos y que éstas siguieron un procedimiento normal, sin recomendaciones de nadie y sin que figuren órdenes del ministerio.

Entre otras cuestiones, ha dicho desconocer de qué contratos de Adif le habla el PP y ha negado que haya "gato encerrado" en el cese de Ángel Contreras como presidente de esta empresa.

Por otra parte, ha recordado que tanto la llegada de Rodríguez a Barajas como el rescate de Air Europa estuvieron judicializados sin que se aflorasen ilegalidades.