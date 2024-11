Morant critica la "negligencia" del Consell durante la dana: "No somos iguales, con Puig no habría pasado"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado la "negligencia, incompetencia, ignominia y ausencia" del Consell de la Generalitat durante la dana que asoló el pasado 29 de octubre la provincia de Valencia. "No somos iguales, porque esto con Ximo Puig no habría pasado. Y menos mal que tenemos a Pedro Sánchez", ha aseverado Morant durante su intervención en el 41º Congreso Federal del PSOE.

Morant, que ha sido elegida este sábado vicepresidenta del 41 Congreso del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla, ha centrado su intervención en la dana que hace un mes golpeó a numerosos municipios de la provincia de Valencia, con un balance provisional de 222 víctimas mortales, cuatro desaparecidos y daños económicos multimillonarios.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha sostenido que durante la gestión de la dana "no ha fallado el Estado, ni el sistema, ni las instituciones ni la política". "Han fallado ellos. En Valencia hemos tenido el peor 'president' en el peor momento de la historia --refiriéndose a Carlos Mazón--. Ellos han fracasado", ha reprochado.

"Frente a esa negligencia, frente a esa incompetencia, frente a tanta ignominia, frente a tanta ausencia, frente a esa ola reaccionaria, estamos nosotros. El Partido Socialista Obrero Español está enfrente y somos la alternativa que necesita la ciudadanía. Somos la esperanza, esa es nuestra responsabilidad, como siempre, estar al lado de los que sufren", ha enfatizado.

En la misma línea, ha asegurado que con el expresident de la Generalitat Ximo Puig al mando "esto no habría pasado" porque "no somos iguales". "Y menos mal que tenemos a Pedro Sánchez", ha agregado.

La líder de los socialistas valencianos ha iniciado su discurso recordando a las 222 víctimas mortales de la dana, que "perdieron la vida creyendo que era un día normal, pero no lo fue. "Tenemos el alma rota, con mucho dolor y ausencia, de 222 personas cuya ausencia nos dolerá siempre", ha lamentado.

Además del dolor, ha resaltado que "ha habido mucha esperanza" gracias a los vecinos, miles de voluntarios, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, alcaldes y concejales, así como de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que "estuvo desde el primer momento con las botas puestas.

La líder de los socialistas valencianos ha resaltado que hoy el "grito" desde Valencia es "no nos abandonéis" y ha mostrado su "orgullo" por todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios y afectados. Morant se ha emocionado al citar a socialistas como la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat; el de Picanya, Josep Almenar; de Sedaví, José Cabanes; de Catarroja, Lorena Silvent; de Aldaia, Guillermo Luján; de Alaquàs, Toni Saura; de Benetússer, Eva Sanz; de Riba-roja, Robert Raga; de l'Alcúdia, Andreu Salom; de Cheste, José Morell; de Pedralba, Andoni León; o de Gestalgar, Raúl Pardos.

"Estamos muy orgullosos de vosotros y os vamos a ayudar a reconstruir vuestros municipios y también a los alcaldes que no son del Partido Socialista, porque para nosotros, los servidores públicos, lo más importante son los vecinos, sin sectarismos", ha enfatizado.

Esperanza

"Desde Sevilla, les vamos a decir a los valencianos y a las valencianas que no los vamos a olvidar, que no los vamos a abandonar, que sus problemas son nuestros y que no pararemos hasta que sus vidas sean vidas. Es nuestra responsabilidad, somos su esperanza", ha asegurado, en una parte de su discurso que ha realizado en valenciano.

La ministra ha alertado que "no hay mayor amenaza para los valencianos que la ausencia de futuro" y ha afirmado que dicha ausencia "solo se combate desde la política".

"Porque cuando no te queda nada, te queda la política y te queda el Estado. Te quedan los maestros y las maestras que ya han limpiado los colegios y ya están dando clase; los sanitarios que siguen cuidándonos en los hospitales públicos; y te quedan los derechos que hemos ido conquistando los socialistas, construyendo una sociedad que ayuda, que protege, que te da derechos en los momentos difíciles, para que no te quedes solo", ha subrayado.

"Esos derechos que cada vez que ellos gobiernan, las derechas tratan de destruir y de recortar. Por eso es importante que sigamos construyendo derechos y es lo que está haciendo este partido, este gobierno y este presidente", ha expresado.

En este contexto, ha puesto en valor los 16.000 millones de euros de ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno de España para los damnificados por la dana, que "multiplican por 40 a las ayudas que ha puesto encima de la mesa la Generalitat Valenciana".

La líder de los socialistas valencianos ha subrayado que la ciencia es "un bien común que ayuda, protege y avisa frente a los que la atacan, frente a los que la niegan, frente a los que la desoyen". "Negar la ciencia nos hace más débiles, nos desprotege y nos hace más vulnerables", ha recalcado.

Al respecto, ha aseverado que "el cambio climático mata" y ha añadido que "el negacionismo también mata", y se ha referido a los gobiernos de PP y Vox que surgieron tras las elecciones del 28 de mayo. "Lo que no se combate y lo que no se lucha contra ello es una amenaza. La primera vez que esas coaliciones negacionistas han tenido que enfrentarse a una crisis han fracasado catastróficamente", ha espetado.