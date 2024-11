Cerdán denuncia una "cacería humana" desde los medios y "en sede judicial" contra Sánchez y el PSOE

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha denunciado una estrategia de "cacería humana" y de mentiras contra el PSOE y el secretario general Pedro Sánchez, desde los medios de comunicación y también "en sede judicial".

En su intervención en la que ha defendido el balance de gestión de la Comisión Ejecutiva Federal en los últimos años, el 'número tres' del PSOE ha denunciado una estrategia "de acoso y derribo" desde que Sánchez llegó al Gobierno en el año 2018 mediante una "industria de odio" que ha generado "fango, ruido, bilis sin parar con el objetivo de generar caos".

"Nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo", ha lanzado Cerdán que denuncia que Sánchez y su entorno personal han sido difamados desde los medios de comunicación y también por los jueces.

"Son las mismas mentiras de siempre pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en 'prime time', en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de Youtube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial", ha lanzado.

Cerdán ha hecho estas declaraciones en el arranque de un 41 Congreso Federal en el que los socialistas tratan de cerrar filas con su líder, por lo que consideran "ataques" desde la Justicia por los casos que afectan a su hermano y a su mujer. También por hacer coincidir la declaración del exdirigente socialista en Madrid Juan Lobato en el Tribunal Supremo con el inicio del cónclave socialista.

En la misma línea dice que seguirán atacando a Sánchez "con todo, con titulares, con denuncias falsas, sin pruebas o con lo que sea. Ataques personales o usando a la familia. Tú y yo sabemos bien de lo que hablamos", se ha quejado.

No obstante ha dejado claro que a quienes a su juicio llevan a cabo estos ataques "no les va a funcionar". "No nos vamos a rendir, ni a doblegar, aquí está el PSOE y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, gobernando y sirviendo a la gente", ha asegurado.

A su juicio, de ese "río revuelto" sacan partido "los de siempre", los que quieren mantener sus "privilegios" y tratan de imponer una "visión reaccionaria".

"Sabemos por qué nos atacan. Van a por nosotros porque representamos todo lo que desprecian, lo que ellos odian, la justicia social, la equidad, la lucha por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de género", ha indicado.

Por otro lado, Cerdán ha indicado que los grandes hitos de los últimos años han sido las elecciones generales del 23 J en las que consiguió "frenar la coalición ultra" de PP y Vox, que no lograron la mayoría absoluta.

Sostiene que en esas elecciones los españoles dijeron que querían un "gobierno progresista" y lo consiguieron al pactar con todos los partidos nacionalistas e independentistas del Congreso de los Diputados.

"Tras una larga y difícil negociación, se consiguió nuevamente el Gobierno de España. Y fue difícil, os puedo dar fe de ello", afirmó quien fue uno de los negociadores principales con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, para que Junts diese sus votos a cambio de una amnistía.

Así, ha defendido que se realizó una consulta a la militancia socialista sobre el pacto de Gobierno y la negociación para la investidura de Sánchez --que incluía la Ley de Amnistía-- y esta fue apoyada por más del 87% de la militancia.

El siguiente hito, sostiene, fueron las elecciones autonómicas en Cataluña de mayo de 2024 en las que el PSC fue el primer partido en votos y escaños y Salvador Illa fue elegido nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. "Por primera vez ganamos las elecciones al Parlamento de Cataluña en votos y escaños y por primera vez en democracia el independentismo perdió la mayoría", ha subrayado.

Cerdán también ha admitido que en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023 el PSOE sufrió un importante pérdida de poder territorial. "No fueron unos buenos resultados", apuntó.

Finalmente ha instado a los socialistas a sentirse "orgullosos" de pertenecer a un partido centenario cuya historia va "en paralelo" a la conquista de derechos y en los "grandes avances".