Feijóo defiende un PP sin culto al líder: “Yo no soy Pedro Sánchez, jamás lo seré y nunca me comportaré así”

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, consideró hoy imprescindible que España recupere la política como servicio a los demás y no para servirse de ella, a la vez que defendió un PP sin culto al líder. "Yo no soy Pedro Sánchez, jamás lo seré y nunca me comportaré así”, aseveró.

En su discurso de clausura de la XXVII Intermunicipal celebrada desde ayer en Valladolid, el líder de los populares también tiró de ironía y reclamó al presidente del Gobierno que “aguante” para irse de la política sin un “mínimo de honores” y para que los españoles “te echemos libre y democráticamente”. “Con todo lo que han mentido, lo normal sería que este Gobierno no estuviera un día más en el cargo y que este presidente no pasase una noche más en el centro de negocios en que han convertido La Moncloa”, afirmó.

Continuará ampliación