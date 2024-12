El portavoz de Aldama dice que el empresario "posiblemente" comparecerá ante el Parlamento de Canarias

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del presunto conseguidor del 'caso Koldo' Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, ha anunciado este lunes que el empresario "posiblemente" comparecerá ante la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario en las islas durante la pandemia.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que también ha detallado que las pruebas que Aldama ha asegurado que va a presentar para fundamentar las acusaciones a miembros del Gobierno y a altos cargos del PSOE "se están volcando" y se darán a conocer en "muy poco tiempo".

"Le puedo decir que habrá también una posible comparecencia en Canarias, en el cabildo (de Gran Canaria) para hablar del asunto que también tuvo su inicio, que es el caso de las mascarillas", ha indicado, para después concretar que en todo caso sería en la comisión de investigación que investiga esos contratos en el Parlamento canario.

El portavoz de Aldama también se ha referido al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, poniendo en duda su memoria y que no recuerde "si en alguna ocasión pudo o no pudo hablar" o si en "pudo o no hacerse una fotografía" con el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

Torres negó la semana pasada desde el Senado haber recibido o pedido 50.000 euros de la 'trama Koldo', como declaró Aldama en sede judicial, apostillando que dimitirá si alguien es capaz de demostrar que ha pedido un "solo euro" en su labor pública. "La respuesta es un rotundo no", transmitió el expresidente canario.