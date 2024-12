Aldama se presenta al Supremo con más acusaciones contra Ábalos que incluyen a su hijo

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El empresario Víctor de Aldama ha remitido al Tribunal Supremo un escrito en el que amplía sus acusaciones contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al implicarles en el cobro de más comisiones, que salpican también al hijo del exdirigente socialista.

Dos semanas después de salir de prisión tras llegar a un acuerdo con Fiscalía por el que declaró de forma voluntaria en el caso Koldo, el considerado comisionista ha presentado ante el alto tribunal "alegaciones complementarias" a la declaración que ya prestó ante el juez y "determinados documentos" que tratan de acreditar su versión.

Un escrito, al que ha tenido acceso EFE, presentado una semana antes de que Ábalos declare como investigado y en el que explica cómo fue el inicio de sus relaciones "con altos cargos del Gobierno" y adjunta fotografías, pantallazos de su móvil y de su agenda, y correos electrónicos.

Un proyecto de un piso en La Castellana

El 21 de noviembre De Aldama declaró ante el juez haber pagado comisiones en efectivo a Ábalos y a Koldo García por adjudicaciones públicas de contratos de mascarillas y por otros conceptos sin vinculación.

De Aldama se remite a informes de la Guardia Civil que apuntan a un incremento patrimonial de Koldo García y avalarían, según él, su versión, y respecto a Ábalos, dice que no se le ha realizado investigación patrimonial.

Señala que "la solicitud de dádivas fue constante" y, además del pago de un piso para una mujer vinculada personalmente al exministro, De Aldama habla de una operación que se proyectó en la que Ábalos "adquiriría, sin contraprestación" un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, propiedad del empresario.

Era una "garantía" en favor de Ábalos "del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones, si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos, preadjudicados, esto es, decididos antes de su licitación".

De Aldama dice que se llegó a concertar un contrato de alquiler con opción a compra, similar a como se hizo con un chalé en Cádiz del que habría disfrutado Ábalos, porque el exministro no podía pagar 1,9 millones de euros que costaba el piso y ese contrato le permitía "asegurarse el cobro de las comisiones futuras".

"Una vez abonadas, el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo", dice el escrito, que no obstante subraya que Ábalos no llegó a disfrutar ese piso.

Las acusaciones de De Aldama salpican al hijo de Ábalos, Víctor, quien le habría requerido cómo se haría la transmisión de dicho inmueble, y que habría firmado contratos de consultoría con varias constructoras para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero, "que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España".

El empresario reitera que Ábalos "pretendía una comisión cercana a 2 millones de euros", y dice también que hizo gestiones para comprar un coche que el exministro quería regalar a su exmujer. Aporta un pantallazo con su número de teléfono y documentación sobre un vehículo que, reconoce, no llegó a comprar.

También asegura que realizó gestiones "facilitando inmuebles para encuentros de diversa naturaleza" en los que participaba Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, y afirma que "en particular fue recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha".

Obras públicas preadjudicadas

De Aldama dice disponer de "una relación de obra pública, preadjudicada" y adjunta un documento de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, con anotaciones que -indica- "pueden corresponder con la letra de don José Luis Ábalos, quizás de don Koldo García, sin poderlo afirmar con seguridad".

También aparecen subrayados "los contratos ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quien debían ser adjudicados", y explica que eran empresas "que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias".

Cita a las sociedades adjudicatarias -varias de las cuales mantuvieron relaciones con este empresario- y vincula otras con Koldo García, por ejemplo, cuando dice que percibió 10.851 de una mercantil vinculada al presidente de Sortis.

Mantiene que pagó a Santos Cerdán

En cuanto al dirigente socialista Santos Cerdán, a quien acusó de haber recibido 15.000 euros de la trama, tan solo lo menciona de nuevo para afirmar que el pago se hizo tras un "desencuentro" con la empresa Civis Global, cuyo presidente aparece tres veces en la agenda de Koldo García.

Y sobre Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, insiste en que consiguió que acordara el aplazamiento de la deuda tributaria de la empresa Pilot Real Estate. Asegura tener mensajes en los que Moreno le pide ayuda para buscar una vivienda, aunque admite que la que adquirió no se la facilitó él. De Aldama aporta a la causa una "tarjeta de contacto" de Moreno.

En sus contactos con otros altos cargos cita al entonces presidente de Canarias y ahora ministro Ángel Víctor Torres, de quien insiste que le pidió 50.000 euros sin que él accediera a dárselos; al entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, o a la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, de la que aporta un pantallazo con su teléfono de contacto con su apellido escrito con 'v'.

Relaciones exteriores

Como ya hizo ante el juez, De Aldama reitera las gestiones que hizo en el viaje oficial a México de Ábalos para lograr acuerdos en materia ferroviaria y vuelve a hablar del encuentro "planificado con el presidente", Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en febrero de 2019.

También señala que Ábalos le dijo que al Gobierno le interesaba "el acercamiento a Venezuela" y aporta enlaces de noticias "sobre el reconocimiento" de España a Juan Guaidó como presidente encargado, una foto con él y otras en las que sale el exministro con personas próximas a Guaidó en encuentros que dice haber organizado, y una carta hacia él firmada por Ábalos.

Parte de las pruebas que, según él, acreditan sus gestiones para el Gobierno en relaciones internacionales se encuentran en correos intervenidos a Koldo García.