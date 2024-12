Clara Galle sorprende a Broncano. Se tatúa en directo y habla de su gran año: "Me he comprado piso y tengo novio"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Empezó como una broma del programa, pero la invitada aceptó el reto y dejó a todos boquiabiertos. Clara Galle, la actriz que se hizo famosa por el vídeo de la canción 'Tacones rojos' de Sebastián Yatra, fue el bombazo del programa de David Broncano, La Revuelta.

Con desparpajo y una buena dosis de espontaneidad, la actriz se tatuó el logo del programa televisivo y lo que parecía una broma sin más se convirtió en una realidad que puso al público en pie.

Galle, además, puso la chispa al programa al contestar a algunas de las preguntas más típicas de Broncano como el número de relaciones sexuales. "No sé decirte, he perdido la cuenta". A este repecto añadió que "ha sido un buen año, el mejor de mi vida. Me he echado un novio y follo mucho", argumentó Galle. Y añadió "muy bonito, con amor y eso cambia".

Además, explicó que "esta semana pago la entrada de un piso", con lo que la actriz aseguró estar pasando un buen momento.