La ministra de Igualdad agradece a Ana Peleteiro haber "alzado la voz" contra el machismo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este martes la "valentía" de la atleta Ana Peleteiro, quien ha denunciado en redes sociales que sufrió abusos de una expareja, por haber "alzado la voz" y "ayudar" de esa manera a "construir una sociedad libre de machismo".

Redondo, que ha querido dedicar unas palabras a Peleteiro a su llegada al Foro contra el Racismo de la Unesco en Barcelona, ha afirmado que las palabras de la medallista Olímpica en Tokio 2020 muestran que es "un referente deportivo y también humano".

"No vamos a consentir actitudes que enturbian la convivencia y dañan profundamente a las mujeres. Ana fue muy valiente ayer. Yo creo que todas las mujeres que han sufrido una agresión sexual se vieron reconocidas en su testimonio", ha apuntado la ministra.

Redondo ha señalado que debe "encomiarse" la actitud y las palabras de deportista porque "alzar la voz a veces es complicado" y a menudo "no es inmediato por el dolor, la tristeza y a veces también el miedo".

"Y en ese sentido hay que ser muy comprensivas, muy empáticas con ellas y darles su tiempo, pero conseguir que alcen la voz es lo importante, porque la sociedad española se tiene que dar cuenta que este es un problema enorme, un problema estructural. Un problema tan importante como que este año 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas", ha reivindicado la ministra.

Peleteiro, campeona de Europa y medallista olímpica de triple salto en Tokio 2020, denunció este lunes en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok que sufrió agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte de una expareja, que no identifica.

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento, y aun así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia. Consiguió distanciarme de muchísima gente, y aun así me quedé", apuntó.

La deportista detalla todos los episodios que ha ido pasando durante esa etapa con el objetivo de que "sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces", señala al principio del vídeo de la red social, vinculado a la tendencia 'y aun así me quedé'.

En su relato, la plusmarquista nacional (14,87 metros) confiesa cómo su expareja le engañaba y admite su "error" por compartir tanto tiempo con él.