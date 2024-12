Crimen de Paloma e India. El acusado pide perdón a la familia de las víctimas y recalca que actuó de forma inconsciente por la droga

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

David Maroto, el acusado de asesinar a su pareja, Paloma Pinedo, y a la hija de ella, la pequeña India, el 23 de enero de 2023, aprovechó su derecho a pronunciar la última palabra durante el juicio que se ha venido celebrado en la Audiencia Provincia de Valladolid, para pedir perdón a los familiares de las víctimas y para recalcar que no era consciente de sus actos debido a los efectos de la droga que le había proporcionado un amigo horas antes.

En su alegato final, que llevaba escrito en una cuartilla, el acusado aseguró que desde el día de los hechos no hay jornada que pase sin que llore y sin que se arrepienta por el dolor causado, a la vez que trasladó sus condolencias a las familias de Paloma e India y mostró su "mayor arrepentimiento”, a la vez que insistió que no fue consciente de lo ocurrido en ningún momento. “Yo nunca he hecho daño a nadie y menos a las personas que más quiero”, recalcó. A su vez, y en medio de algún sollozo, recalcó que la droga que le facilitó su amigo le produjo una “enajenación mental” y, dirigiéndose al juez, indicó que su único propósito ahora es reparar los daños “de la mejor forma posible y asumiendo la responsabilidad civil”.

Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal, como el resto de acusaciones, tanto las familiares, como la popular representada por la asociación Clara Campoamor y la ejercida por Junta, mantuvieron sus peticiones iniciales y reclamaron 25 años de cárcel por el asesinato de Paloma y prisión permanente revisable por el de India. Por su parte, la defensa, aunque reconoció los hechos, argumentó que se trata de dos homicidios, dado que hay muchos interrogantes que dejar entrever que actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas, por los que reclama 25 años de prisión: 12 por la madre y 13 por la pequeña.