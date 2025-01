Aldama y la "confianza" con Ábalos: "Yo entraba al ministerio sin ningún tipo de control"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El empresario y presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, explicó al juez del Supremo que la "confianza" con José Luis Ábalos alcanzó tal punto que "entraba al ministerio sin ningún tipo de control" porque, por ejemplo, "sus matrículas estaban metidas en el sistema".

Efe ha tenido acceso a la grabación de Aldama de su declaración del pasado 16 de diciembre ante el juez Leopoldo Puente, en la que trató de desmontar la versión del exministro de Transportes mediante pantallazos de WhatsApp sobre contratos de obra pública, y cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las comisiones que dijo haber entregado, de las que una parte fue destinada, sin precisar, al PSOE.

En un momento del interrogatorio, que duró tres horas, Aldama describe de una manera gráfica como "se creó una confianza" con el exministro cuando aborda idas y venidas al departamento de Transportes. "Yo entraba al ministerio sin ningún tipo de control", asegura el empresario, que precisa que alcanzó una "relevancia en el ministerio como si fuera alguien más".

"No me acreditaba porque mis matrículas estaban metidas en el sistema, se abría la barrera automáticamente, entraba por el patio de atrás por donde entra el ministro, subía a la planta del ministro por el ascensor del ministro", explica Aldama, que añade que todo ello "lo puede corroborar la Guardia Civil y las cámaras" de seguridad.

El empresario, por otra parte, dice también que aunque "tenía una relación personal con la exmujer" de Ábalos, accedió a ayudarle a en su "tema extramatrimonial" con Jessica pagándole el piso de Plaza de España.

No obstante, lo hizo a través de su socio Luis Alberto Escolano. "No me iba a meter porque si en algún momento (ella) le pillaba algún WhatsApp o algo a él, no quería estar por medio, yo tenía una relación personal con ellos, mi conductor ha llevado a sus hijos al colegio y a la señora Carolina al AVE muchas veces".