Puente pide a las comunidades autónomas que asuman “sus competencias” en el Transporte por carretera

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recordó este jueves que el sistema concesional actual que rige el Mapa de Transportes por Carretera “está completamente caducado, incluso legalmente, y no es sostenible”. Por eso, enfatizó en la necesidad de “actualizarlo, aunque no nos guste”. En este sentido, exigió que “cada uno asuma sus competencias”, señalando directamente a las comunidades autónomas.

Puente explicó que el Ministerio debe centrarse en “comunicar núcleos de población distantes”, como Zaragoza con Soria, Valencia con Madrid o Sevilla con Málaga. Y tratar que esas comunicaciones “sean lo más eficientes posibles”, algo que no es compatible, por ejemplo, con realizar múltiples paradas durante los trayectos, según explicó. “Eso es competencia de las regiones. El Ministerio no puede asumir los autobuses que unen pueblos separados por 30 kilómetros”, señaló.

“Soy un intervencionista convencido, siempre teniendo en cuenta el mercado. Pero un servicio público como es el autocar debe tener unas reglas y para eso tenemos un Estado autonómico”, resaltó durante su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, bajo el mecenazgo de Moeve.

Sobre la posible imposición del peaje en las carreteras, una posibilidad que aún no está descartada, Puente subrayó que no entiende “que no haya un sistema único en España sobre las carreteras. No es normal que unos sitios haya peajes y en otros no. Porque las carreteras siempre se pagan. Pero en algunos sitios se pagan dos veces”. Sin embargo, dejó claro que lo que se decida tiene que ser por consenso y, por eso, tendió la mano al Partido Popular para intentar tomar una determinación que marcará el futuro de España y que tendrá validez durante años.

En cuanto a la red nacional de carreteras, Puente indicó “se están volcando las prioridades en aquello que más se necesita”, con un cumplimiento casi íntegro de las inversiones previstas, tanto en construcción como en conservación.

Relevo en Renfe

También se pronunció el ministro sobre el relevo en la cúpula de Renfe, reconociendo el trabajo del ya expresidente Raúl Blanco del que dijo que había realizado “un gran trabajo”. “Renfe ha cerrado una etapa muy buena, sobre todo en la parte del negocio. Ahora el reto es la gestión pura y dura del servicio”, explicó.

Eso sí, no quiso dar el nombre de quién puede ponerse ahora al frente de la empresa, aunque sí señaló que la gestión de viajeros “será fundamental” en la nueva etapa. “Y con ello ya doy pistas de quién puede ser el elegido”, avanzó.