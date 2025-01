Mónica García apunta a la reducción de la jornada laboral para mejorar la salud mental

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apuntado a la reducción de la jornada laboral y a abordar el problema de la vivienda para mejorar la salud mental de la población, todo ello en el marco del Día Mundial contra la Depresión, que se celebra este lunes.

"Tenemos que hablar de salud mental y tenemos que hablar de recursos, por supuesto de psiquiatras, de psicólogos, de toda esa red de salud mental, pero tenemos que hablar de condiciones, de condiciones de vida, de estado de bienestar, de reducir la jornada laboral para poder vivir mejor, para poder tener ocio, para poder cuidar nuestra salud mental. Tenemos que hablar por supuesto también de la vivienda, (...) uno de los desagües por el que se va el dinero de cuatro de cada diez familias", ha declarado García durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En ese sentido, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una resolución en la que insta a priorizar la salud mental en los puestos de trabajo, y ha destacado que desde Sanidad se pretende "poner la vista a los determinantes sociales" de la salud.

Si bien García ha señalado que cada vez se habla más de salud mental y logrando que se esté desestigmatizando esta cuestión, también ha aseverado que se están "patologizando los malestares de la vida cotidiana", y ha recordado que España es uno de los países que más benzodiazepinas consume de toda Europa.

"Somos el país que más benzodiazepinas consume de toda Europa y cuando tú tienes un problema laboral, cuando tienes un problema de violencia machista, cuando tienes un problema de que no llegas a fin de mes, eso no se soluciona con una benzodiazepina, no se soluciona con un ansiolítico, entonces tenemos que elevar la mirada de la salud mental a nuestro estado de bienestar", ha añadido la ministra.

Para la ministra, el problema de la vivienda también "esta muy relacionada" con la salud mental. "El 38% de la gente tiene angustia por no poder pagar su casa e incide directamente en la salud mental de la población", ha recordado, señalando que junro con las condiciones laborales, se trata de un "problema social de primer orden" y determinante de la salud mental.