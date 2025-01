La grieta de sus socios da el poder al PP en los decretos de Sánchez

Publicado por Miguel Ángel Alfonso León Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno afronta hoy, miércoles, en el Congreso la enésima prueba de fuego de la legislatura con la convalidación de los últimos tres decretos que aprobó antes de final de año el Consejo de Ministros. La novedad ahora es que La Moncloa se enfrenta a la fractura con sus socios, a la ruptura de Junts de todas las «negociaciones sectoriales» y a tener que apoyarse en el PP para evitar una triple derrota. Un cóctel parlamentario que, de consumarse, desarmará el sistema de alianzas sobre el que se ha sostenido la legislatura en el hemiciclo.

El primero de los tres decretos en la picota en el pleno extraordinario de este miércoles es el que prevé prolongar el gravamen a las energéticas durante 2025, una medida que tumbaron PNV, Junts y PP en el marco de la reforma fiscal y en la que el Gobierno insistió por exigencia de Podemos a sabiendas de que, salvo giro mayúsculo de guion, la tiene perdida. Los de Alberto Núñez Feijóo, en cambio, sí han anunciado el respaldo al decreto que recoge la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Un respaldo imprescidible para que la reforma salga adelante, dado el desmarque de parte de sus socios.

EH Bildu y Podemos ya han anticipado su voto en contra, al considerar que «empuja a quienes tienen pensiones más bajas a alargar su edad de jubilación para complementarla». ERC, por su parte, no comparte la propuesta, pero a estudiará hasta el miércoles, cuando deba fijar postura en el debate correspondiente. Y las disensiones se extienden también a Sumar, la pata minoritaria del Gobierno y cuyo grupo parlamentario está formado por más de media docena de partidos. La cuestión ha abierto un debate interno. Este lunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dio a entender que Sumar apoya la reforma al tratarse, justificó, «de un acuerdo que surge del diálogo social», el cual el partido de Yolanda Díaz «respeta». Las dudas provienen de Izquierda Unida y de Compromís, que continúan «hablando aún con varios interlocutores vinculados al acuerdo sobre algunos aspectos concretos» de la norma para tomar su decisión definitiva. En todo caso, el grupo parlamentario al completo tratará de votar al unísono para evitar otra imagen de ruptura, constató este lunes Urtasun. Todo mientras la vicepresidenta segunda no se ha pronunciado aún sobre el contenido de este decreto, convertido para Podemos —el socio que pugna con Junts por ser el más díscolo— en la evidencia de que la coincidencia PSOE-PP en este asunto supone «un giro a la derecha en la legislatura». La coportavoz de los morados, María Teresa Pérez, llegó a advertir este lunes de que ya «da igual» que haya o no nuevos Presupuestos Generales del Estado o si Junts los apoya o no, porque, afirmó, «quien va a tumbar la legislatura será el PSOE si mantiene su inacción». Para la formación que dirige Ione Belarra, este decreto supone «un acuerdo bipartidista» que implicará, insistió, «retrasar la edad de jubilación para poder tener pensiones dignas».